Эта зима будет сложной: в "Укргидроэнерго" рассказали о последствиях остановки Каховской ГЭС

По словам главы ведомства Игоря Сироты, на данный момент станция работает на 30-40 процентов мощности, но ее работа зимой остается под вопросом.

В "Укргидроэнерго" заявили, что пока не понимают, будет ли работать Каховская ГЭС, которая находится под контролем сил РФ, этой зимой. На данный момент станция не участвует в балансировке системы, доставлять туда запчасти и готовить станцию к зиме нет возможности, о чем рассказал директор ведомства Игорь Сирота в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, если станция остановится, то катастрофы в регионе не произойдет. Прорыву дамбы или обмеления не будет, так как вся вода пойдет через водосливную дамбу.

Сирота заявил, что станция работает по графику только в дневное время: с восьми до десяти вечера. Она может работать достаточно долго, если не будет вмешательства в ее деятельность. Речь идет об обстрелах ее подстанций, линий электропередач и прочих компонентов.

Будет ли работать Каховская ГЭС зимой – неизвестно, однако в "Укргидроэнерго" готовятся к холодам.

"Эта зима будет сложной и непредсказуемой. Мы планируем подготовить максимум агрегатов для работы в осенне-зимний период. Рабочая мощность компании в этот период будет примерно составлять 5100 МВт или почти 90% нашей максимальной мощности", — сказал Сирота.

Директор "Укргидроэнерго" также сказал, что ведомство собирается подать в Европейский суд по правам человека на Россию за два поврежденных актива. Это два агрегата Каховской ГЭС, а также разрушенная недостроенная ветроэлектростанция на острове Змеиный. Там была построена на 80 процентов ветряная мельница, а также аккумулятор и генератор. Сумма убытков оценивается в более чем 1 миллиард гривен. Точная оценка убытков будет окончена в течение двух месяцев.

Ранее Фокус писал, что ВСУ ударили по мосту на Каховской ГЭС. По информации ведомства, в результате обстрела объект стал непригодным для использования.

Еще напомним, что в Генштабе сообщили, что Новая Каховка уходит под воду из-за действий ВС РФ на Каховской ГЭС. Российские оккупанты не делают ничего для того, чтобы поддерживать захваченные объекты в безопасном состоянии