Ця зима буде складною: в "Укргідроенерго" розповіли про наслідки зупинки Каховської ГЕС

За словами глави відомства Ігоря Сироти, наразі станція працює на 30-40 відсотків потужності, але її робота взимку залишається під сумнівом.

В "Укргідроенерго" заявили, що поки не розуміють, чи працюватиме Каховська ГЕС, яка знаходиться під контролем сил РФ, цієї зими. Наразі станція не бере участі в балансуванні системи, доставляти туди запчастини та готувати станцію до зими немає можливості, про що розповів директор відомства Ігор Сирота в інтерв'ю Forbes Ukraine.

За його словами, якщо станція зупиниться, то катастрофи в регіоні не станеться. Прориву дамби чи обмілення не буде, тому що вся вода піде через водозливну дамбу.

Сирота заявив, що станція працює за графіком лише вдень: з восьмої до десятої вечора. Вона може працювати досить довго, якщо не буде втручання у її діяльність. Йдеться про обстріл її підстанцій, ліній електропередач та інших компонентів.

Чи працюватиме Каховська ГЕС узимку — невідомо, проте в "Укргідроенерго" готуються до холодів.

"Ця зима буде складною і непередбачуваною. Ми плануємо підготувати максимум агрегатів для роботи в осінньо-зимовий період. Робоча потужність компанії в цей період приблизно складатиме 5100 МВт або майже 90% нашої максимальної потужності", — сказав Сирота.

Директор "Укргідроенерго" також сказав, що відомство збирається подати до Європейського суду з прав людини на Росію за два пошкоджені активи. Це два агрегати Каховської ГЕС, а також зруйнована недобудована вітроелектростанція на острові Зміїний. Там був побудований на 80 відсотків вітряк, а також акумулятор і генератор. Сума збитків оцінюється у понад 1 мільярд гривень. Точну оцінку збитків буде закінчено протягом двох місяців.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ вдарили по мосту на Каховській ГЕС. За інформацією відомства, внаслідок обстрілу об'єкт став непридатним для використання.

Ще нагадаємо, що в Генштабі повідомили, що Нова Каховка йде під воду через дії ЗС РФ на Каховській ГЕС. Російські окупанти не роблять нічого для того, щоб підтримувати захоплені об'єкти у безпечному стані