Ляшко рассказал, зачем в Украине ввели электронный рецепт на антибиотики

По словам главы Минздрава, в стране резко увеличилось число пациентов с открытыми травмами и заражениями крови. Для лечения таких больных очень тяжело подобрать лекарства.

По словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, введение электронного рецепта на антибиотики с первого августа является требованием времени и ситуации. Система здравоохранения пытается модернизироваться даже во время войны, о чем министр рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, минздрав продолжает закупать оборудование, которые позволяет проявлять чувствительность к антибиотикам широкого спектра. Одним из главных вопросов сейчас является рост устойчивости к антибиотикам.

Сейчас медикам тяжело подобрать антибиотик для лечения инфицирования. Это одна из причин, почему был введен электронный рецепт.

"Если кто-то считает это какими-то неудобствами, то стоит посмотреть на ситуацию в хирургических и травматологических отделениях, пообщаться с врачами, они объяснят, насколько острая проблема антибиотикорезистентности", — сказал Ляшко.

Также он сказал, что с войной всегда приходят эпидемии, вспышки различных заболеваний. Может возникнуть ряд вспышек инфекционных болезней как кишечной группы, так и респираторных.

В том же интервью Ляшко заявил, что с момента полномасштабного вторжения России в Украине было повреждено 906 медицинских учреждений. 123 из них – разрушены практически полностью. При этом, если медицинское учреждение оказалось на оккупированной россиянами территории, Минздрав продолжает его финансировать, выплачивая зарплаты работникам.

Ранее Фокус писал, как с первого августа покупать антибиотики по электронному рецепту. Электронный рецепт на антибиотики может выписать врач во время приема в государственных и частных больницах. Рецепт может выписать врач любого уровня – терапевт, хирург, стоматолог.

Также напомним, что цены на антибиотики в Украине подскочили на 15-20%. Это связанного с новыми условиями продажи антибиотиков, на цену лекарств в Украине также влияет курс доллара.