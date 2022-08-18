Ляшко розповів, навіщо в Україні запровадили електронний рецепт на антибіотики

За словами голови МОЗ, у країні різко збільшилася кількість пацієнтів із відкритими травмами та зараженнями крові. Для лікування таких хворих дуже важко підібрати ліки.

За словами міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка, запровадження електронного рецепту на антибіотики з першого серпня є вимогою часу та ситуації. Система охорони здоров'я намагається модернізуватись навіть під час війни, про що міністр розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, МОЗ продовжує закуповувати обладнання, яке дозволяє виявляти чутливість до антибіотиків широкого спектру. Одним із головних питань зараз є зростання стійкості до антибіотиків.

Наразі медикам важко підібрати антибіотик для лікування інфікування. Це одна з причин, чому було запроваджено електронний рецепт.

"Якщо хтось вважає це якимись незручностями, то варто подивитися на ситуацію в хірургічних і травматологічних відділеннях, поспілкуватися з лікарями, вони пояснять, наскільки гострою є проблема антибіотикорезистентності", — сказав Ляшко.

Також він сказав, що з війною завжди приходять епідемії, спалахи різноманітних захворювань. Може виникнути низка спалахів інфекційних хвороб як кишкової групи, так і респіраторних.

У тому ж інтерв'ю Ляшко заявив, що з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україні було пошкоджено 906 медичних закладів. 123 з них — зруйновані практично повністю. При цьому, якщо медичний заклад опинився на окупованій росіянами території, МОЗ продовжує його фінансувати, виплачуючи зарплати працівникам.

Раніше Фокус писав, як з першого серпня купувати антибіотики за електронним рецептом. Електронний рецепт на антибіотики може виписати лікар під час прийому в державних і приватних лікарнях. Рецепт може виписати лікар будь-якого рівня — терапевт, хірург, стоматолог.

Також нагадаємо, що ціни на антибіотики в Україні підскочили на 15-20%. Це пов'язано з новими умовами продажу антибіотиків, на ціну ліків в Україні також впливає курс долара.