Направляется к Сочи: в Крыму мощный смерч разнес устричную ферму (видео)

Стихия разбушевалась во временно-оккупированном Новоозерном. Сильнейший ветер повредил автомобили и снес крышу на предприятии.

Вчера, 18 августа, на территории временно-оккупированного поселка Новоозерное в Крыму был зафиксирован сильный смерч. В результате непогоды там ветром разнесло устричную ферму. Также стихия повредила автомобили, которые были припаркованы по близости. Об этом сообщили российские СМИ, передает Фокус.

Так называемое крымское управление Министерства по чрезвычайным ситуациям РФ сообщила, что в результате смерча жертв и пострадавших нет. Тем не менее, на территории фермы была повреждена крыша, а также пять личных автомобилей.

По данным российских журналистов, в течение вчерашнего дня в разных районах Крыма прошли сильнейшие осадки, из-за чего в Черноморском районе был введен режим чрезвычайной ситуации — с 12:00 до 20:00 там выпало 20 миллиметров осадков. Тем временем в Раздольненском районе выпало 22 мм, Нижегорском — 30 мм, а в Ялте целых 94 миллиметра осадков.

Также в РФ сообщили, что в Ялте днем 18 августа всего за 3 часа выпало две месячные нормы осадков.

Однако вчерашним днем разгул стихии в Черноморском регионе не завершился — сегодня непогода, судя по прогнозу, затронет и российский город Сочи. В связи с этим там объявили штормовое предупреждение, также существует вероятность образования смерчей над морем, а ветер может усилиться до 14 метров в секунду. Отдыхающих в Сочи просят не находиться вблизи воды и не оставлять автомобили под шаткими конструкциями.

Напомним, 18 августа росСМИ сообщали о взрывах в оккупированной Керчи. Оккупационные власти заверяют, что в городе сработала ПВО. По информации российских сил, над Крымским мостом сбили "украинский беспилотник".

По данным журналистов, представители оккупационных властей Крыма — "премьер-министр" Сергей Аксенов и спикер "Госдумы" полуострова Владимир Константинов сбежали в Ростов.