Прямує до Сочі: у Криму потужний смерч розніс устричну ферму (відео)

Стихія розбушувалася в тимчасово-окупованому Новоозерному. Найсильніший вітер пошкодив автомобілі та зніс дах на підприємстві.

Учора, 18 серпня, на території тимчасово окупованого селища Новоозерне у Криму було зафіксовано сильний смерч. Унаслідок негоди там вітром рознесло устричну ферму. Також стихія пошкодила автомобілі, припарковані поблизу. Про це повідомили російські ЗМІ, передає Фокус.

Так зване кримське управління Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ повідомило, що внаслідок смерчу жертв і постраждалих немає. Тим не менш, на території ферми було пошкоджено дах, а також п'ять особистих автомобілів.

За даними російських журналістів, протягом учорашнього дня в різних районах Криму пройшли сильні опади, через що в Чорноморському районі було введено режим надзвичайної ситуації — з 12:00 до 20:00 там випало 20 міліметрів опадів. Тим часом у Роздольненському районі випало 22 мм, Нижегірському — 30 мм, а в Ялті аж 94 міліметри опадів.

Також в РФ повідомили, що в Ялті вдень 18 серпня лише за 3 години випало дві місячні норми опадів.

Проте вчорашнім днем розгул стихії у Чорноморському регіоні не завершився — сьогодні негода, судячи з прогнозу, торкнеться і російського міста Сочі. У зв'язку з цим там оголосили штормове попередження, також існує можливість утворення смерчів над морем, а вітер може посилитися до 14 метрів за секунду. Відпочивальників у Сочі просять не перебувати поблизу води та не залишати автомобілі під хиткими конструкціями.

Нагадаємо, 18 серпня росЗМІ повідомляли про вибухи в окупованій Керчі. Окупаційна влада запевняє, що в місті спрацювала ППО. За інформацією російських сил над Кримським мостом збили "український безпілотник".

За даними журналістів, представники окупаційної влади Криму — "прем'єр-міністр" Сергій Аксьонов і спікер "Держдуми" півострова Володимир Константинов втекли в Ростов.