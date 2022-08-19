Учебный год в Киеве: Кличко заявил об открытии школ и садиков (фото)

Обучать детей очно смогут только в зданиях, которые оборудованы укрытиями. Остальные учебные заведения будут обучать детей онлайн.

В Киеве с 1 сентября снова заработают школы, которые будут принимать детей на обучение онлайн. Об этом мер столицы Виталий Кличко написал на своем Телеграм-канале.

"Даже в этих сложных условиях, в ситуации военного положения город принял решение открыть школы и садики. Это серьезное и ответственное решение", – написал Кличко.

По словам главы столицы, в городе уже промониторили готовность школьных укрытий принять детей. Ведь в режиме офлайн смогут работать только те учебные заведения, которые смогут обеспечить несовершеннолетним безопасность во время воздушных тревог.

[ + – ] В школах Киева оборудовали укрытия, в которых дети смогут обучаться

"Было проверено 100% заведений образования и составлено акты оценки 67% укрытий при заведениях образования", – заявил Кличко.

Мэр Киева также добавил, что с нового учебного года начинают работать и большинство садиков.

"Провели мониторинг укрытий и помещений более 1 тысячи заведений образования – по поводу возможности их использования как самых простых укрытий и составили акты оценки этих помещений", – уточнил Кличко.

[ + – ] В Киеве с 1 сентября также заработают детские сады

Ранее Фокус писал о том, какие вызовы несет 1 сентября и новый учебный год. Война внесла хаос в отлаженный и выверенный процесс обучения, поломав многие замыслы и планы. Никто достоверно не может сказать, как будет развиваться ситуация на фронте, и можно ли будет в Украине полноценно начать учебный год.

Также мы информировали своих читателей о том, что 70% родителей высказались за очное обучение детей. По словам киевской чиновница Елены Фиданян, не решающиеся отправлять детей в школу родители могут написать заявление на обучение онлайн или индивидуальной форме.