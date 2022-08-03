Новый ученый год в Киеве: 70% родителей высказались за очное обучение детей (инфографика)

По словам киевской чиновница Елены Фиданян, не решающиеся отправлять детей в школу родители могут написать заявление на обучение онлайн или индивидуальной форме. И добавила, что укрытия имеют около 70% учебных заведений.

Более 70% родителей киевских учеников по результатам проведенного опроса выбрали для своих детей очную форму обучения с 1 сентября 2022 года. Об этом сообщила директор Департамента образования и науки Елена Фиданян.

"По нашим предварительным подсчетам, за границей на 1 сентября будут находиться почти 20 процентов столичных школьников. Почти 70% детей, согласно опросу родителей, готовы к очной учебе", — сказала Фиданян.

Она добавила, что те, кто не решается отправлять детей в школу, имеют возможность либо учиться онлайн, либо по индивидуальной форме. Для этого достаточно написать соответствующее заявление в школе.

Фиданян заверила, что в Киеве почти 70% учебных заведений имеют укрытия, которые обновляются и ремонтируются в соответствии с требованиями, где дети будут в безопасности.

Столичные школы, бомбоубежища которых не способны вместить всех педагогов и учеников, вынужденны будут перейти на посменное обучение.

"Учебные заведения, где нет ни своего укрытия, отвечающего всем требованиям, ни безопасного места рядом со школой, куда можно оперативно перевести детей в случае воздушной тревоги, вообще не смогут начать обучение в очной форме", — подчеркнула директор Департамента образования и науки.

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Ранее Фокус писал о том, как оформиться в новую школу и получить документ об окончании учебного года. Ведь 1 сентября в столичные школы пойдут также дети тех, кто был вынужден переехать в столицу из-за агрессии России.

Кроме того, в Минобразовании разработали рекомендации на 2022/23 учебный год. В частности, в ВУЗах рекомендуется начать учебный год с 15 августа и закончить осеннюю сессию до конца ноября 2022 года. А второй семестр начать ориентировочно с 15 февраля 2023.