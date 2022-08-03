Новий навчальний рік у Києві: 70% батьків висловилися за очне навчання дітей (інфографіка)

За словами київської чиновниці Олени Фіданян, батьки, які не наважуються відправляти дітей до школи, можуть написати заяву на навчання онлайн або в індивідуальній формі. І додала, що укриття мають близько 70% навчальних закладів.

Понад 70% батьків київських учнів за результатами опитування обрали для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня 2022 року. Про це повідомила директорка Департаменту освіти та науки Олена Фіданян.

"За нашими попередніми підрахунками, за кордоном на 1 вересня перебуватиме майже 20 відсотків столичних школярів. Майже 70% дітей, згідно з опитуванням батьків, готові до очного навчання", — сказала Фіданян.

Вона додала, що ті, хто не наважується відправляти дітей до школи, мають можливість або навчатись онлайн, або за індивідуальною формою. Для цього достатньо написати відповідну заяву у школі.

Фіданян запевнила, що у Києві майже 70% навчальних закладів мають укриття, які оновлюються та ремонтуються відповідно до вимог, де діти будуть у безпеці.

Столичні школи, бомбосховища яких не здатні вмістити всіх педагогів та учнів, змушені будуть перейти на позмінне навчання.

"Навчальні заклади, де немає ні свого укриття, яке відповідає всім вимогам, ні безпечного місця поряд зі школою, куди можна оперативно перевести дітей у разі повітряної тривоги, взагалі не зможуть розпочати навчання в очній формі", — наголосила директорка Департаменту освіти та науки.

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Раніше Фокус писав про те, як оформитися до нової школи та отримати документ про закінчення навчального року. Адже 1 вересня до столичних шкіл підуть також діти тих, хто був змушений переїхати до столиці через агресію Росії.

Крім того, у Міносвіти розробили рекомендації на 2022/23 навчальний рік. Зокрема, у ЗВО рекомендується розпочати навчальний рік з 15 серпня та закінчити осінню сесію до кінця листопада 2022 року. А другий семестр розпочати орієнтовно з 15 лютого 2023 року.