Навчальний рік у Києві: Кличко заявив про відкриття шкіл і садків (фото)

Навчати дітей очно зможуть лише в будівлях, які обладнані укриттями. Інші навчальні заклади навчатимуть дітей онлайн.

У Києві з 1 вересня знову запрацюють школи, які прийматимуть дітей на навчання онлайн. Про це мер столиці Віталій Кличко написав на своєму "Телеграм"-каналі.

"Навіть у цих складних умовах, у ситуації воєнного стану місто ухвалило рішення відкрити школи та садочки. Це серйозне та відповідальне рішення", — написав Кличко.

За словами голови столиці, у місті вже промоніторили готовність шкільних укриттів прийняти дітей. Адже у режимі офлайн зможуть працювати лише ті навчальні заклади, які зможуть забезпечити неповнолітнім безпеку під час повітряних тривог.

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"Було перевірено 100% закладів освіти й складено акти оцінки 67% укриттів при закладах освіти", — заявив Кличко.

Мер Києва також додав, що з нового навчального року починають працювати й більшість садків.

"Провели моніторинг укриттів і приміщень понад 1 тисячі закладів освіти — з приводу можливості їх використання як найпростіших укриттів — і склали акти оцінки цих приміщень", — уточнив Кличко.

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Раніше Фокус писав про те, які виклики несе 1 вересня та новий навчальний рік. Війна внесла хаос у налагоджений і вивірений процес навчання, зламавши багато задумів і планів. Ніхто достовірно не може сказати, як розвиватиметься ситуація на фронті й чи можна буде в Україні повноцінно розпочати навчальний рік.

Також ми інформували своїх читачів про те, що 70% батьків висловилися за навчання дітей. За словами київської чиновниці Олени Фіданян, батьки, які не наважуються відправляти дітей у школу, можуть написати заяву на навчання онлайн або в індивідуальній формі.