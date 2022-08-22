В Одессе на балконе вывесили российский триколор и оккупантский лозунг (фото)

До приезда полиции местные жители сами сняли флаг оккупантов. Теперь силовики объявили провокаторов, повесивших его, в розыск.

Накануне празднования Дня флага Украины в Одессе неизвестные вывесили на балконе многоэтажки российский триколор. Фотографию опубликовали местные Телеграм-каналы.

Инцидент произошел в многоэтажном доме на проспекте Небесной сотни (Киевский район Одессы).

Очевидцы сфотографировали на камеру смартфона флаг России, который кто-то вывесил на своем балконе. Рядом с триколором также был банер с пропагандистским лозунгом "Одесса — русский город".

[ + – ] Российский флаг в Одессе

На место происшествия сразу выехал наряд полиции. В то же время жители многоэтажки своими силами сняли флаг страны-оккупанта с балкона.

[ + – ] Жители дома сняли российский флаг с балкона

Представители правоохранительных органов также подтвердили инцидент.

"На номер 102 поступило сообщение, что на Небесной сотни, неизвестный вывесил на балконе флаг РФ с надписью "Одесса — русский город". Проводится проверка", — говорится в официальное сообщение.

Также местные Телеграм-каналы сообщают о том, что правонарушителей, которые вывесили российский флаг, уже объявили в розыск.

Напомним, ранее депутат из Днепра добавил флаг России в Facebook. Он прикрепил к аватарке флаг России в знак дружбы с "братским народом". За бан в Facebook он назвал соцсеть "филиалом ЦРУ в Украине".

Кроме того, в Одессе задержали американца в футболке с российским триколором. По утверждению правоохранителей, иностранец вел себя провокационно во время развертывания флага Украины и пытался от них убежать.