В Одесі на балконі вивісили російський триколор та окупантське гасло (фото)

До приїзду поліції місцеві мешканці самі зняли прапор окупантів. Тепер силовики оголосили провокаторів, які його повісили, в розшук.

Напередодні відзначення Дня прапора України в Одесі невідомі вивісили на балконі багатоповерхівки російський триколор. Фотографію опублікували місцеві телеграм-канали.

Інцидент трапився у багатоповерховому будинку на проспекті Небесної сотні (Київський район Одеси).

Очевидці сфотографували на камеру смартфона прапор Росії, який вивісив хтось на своєму балконі. Поруч із триколором також був банер із пропагандистським гаслом "Одеса — російське місто".

[ + – ] Російський прапор в Одесі

На місце події одразу виїхав наряд поліції. Водночас жителі багатоповерхівки зняли прапор країни-окупанта з балкона.

[ + – ] Мешканці будинку зняли російський прапор із балкону

Представники правоохоронців також підтвердили інцидент.

"На номер 102 надійшло повідомлення, що на Небесній сотні, невідомий вивісив на балконі прапор РФ з написом "Одеса — російське місто". Проводиться перевірка", — йдеться в офіційному повідомлення.

Також місцеві телеграм-канали повідомляють про те, що правопорушників, які вивісили російський прапор, вже оголосили у розшук.

Нагадаємо, раніше депутат із Дніпра додав прапор Росії у Facebook. Він прикріпив до аватарки прапор Росії на знак дружби із "братським народом". За бан у Facebook він назвав соцмережу "філією ЦРУ в Україні".

Крім того, в Одесі затримали американця у футболці з російським триколором. За твердженням правоохоронців, іноземець поводився провокаційно під час розгортання прапора України і намагався втекти від них.