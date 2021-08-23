"Буду зв'язуватися з Байденом". В Одесі затримано американця в футболці з російським триколором (відео)

За твердженням правоохоронців, іноземець поводився провокаційно під час розгортання прапора України та намагався від них втекти.

В Одесі правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 26-річного іноземця за порушення громадського порядку під час урочистостей в центрі міста, передає прес-служба регіональної поліції.

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Правоохоронці повідомили, що в понеділок, 23 серпня під час розгортання прапора України на Потьомкінських сходах чоловік поводився зухвало і провокував конфлікт з громадянами, що приєдналися до заходу.

"Не реагуючи на вимоги правоохоронців припинити протиправні дії, чоловік намагався втекти, після того, як його запросили до відділення поліції", — йдеться в повідомленні.

Чоловік дав пояснення з цього приводу в територіальному відділенні поліції, в його відношенні будуть складені протоколи за статтями 173 (дрібне хуліганство) і 185 (злісна непокора законному розпорядженню або вимозі поліцейського) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

[ + – ] Провокація в Одесі

Telegram-канал Odessa SityNews опублікував пояснення іноземця під час затримання, в яких той каже, що живе в США і не робить нічого поганого, а "просто гуляє".

"Ви, хлопці, затримали мене, я громадянин Америки, я повинен буду зв'язатися з Джо Байденом. Так ви поводитеся з туристами? Я не робив нічого поганого, просто гуляв і був затриманий поліцією. Це і є свобода в Україні? У мене з собою немає зброї, нічого ", — заявив він.

[ + – ] Пояснення американця

Пізніше з'явилася інформація, що громадянин США, затриманий правоохоронцями, у відділенні поліції встиг поміняти футболку на іншу.

При цьому повідомляється, що чоловік сам провокував конфлікт, не реагуючи при цьому на заклики поліцейських заспокоїтися.

[ + – ] Іноземець в відділенні поліції

Нагадаємо, 6 серпня в Києві на акції в підтримку затриманих членів "Нацкорпуса" бачили двох учасників цієї акції, один з яких був одягнений у футболку "Адольфкульт" з принтом Адольфа Гітлера, а у другого на руці були татуювання у вигляді свастик.

У червні народному депутату України від партії "Опозиційна платформа — за життя" Іллі Ківі вручили підозру через шапку з радянською символікою.

А в березні львівський суд виніс вирок 22-річному хлопцю за носіння футболки з написом "СССР".

Перед цим в Кривому Розі чоловік отримав рік умовно за носіння футболки з гербом СРСР.