"Буду связываться с Байденом". В Одессе задержан американец в футболке с российским триколором (видео)

По утверждению правоохранителей, иностранец вел себя провокационно во время развертывания флага Украины и пытался от них убежать.

В Одессе правоохранители привлекли к административной ответственности 26-летнего иностранца за нарушение общественного порядка во время торжеств в центре города, передает пресс-служба региональной полиции.

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Правоохранители сообщили, что в понедельник, 23 августа во время развертывания флага Украины на Потемкинской лестнице мужчина вел себя вызывающе и провоцировал конфликт с гражданами, присоединившимися к мероприятию.

"Не реагируя на требования правоохранителей прекратить противоправные действия, мужчина пытался убежать, после того, как его пригласили в отделение полиции", – говорится в сообщении.

Мужчина дал объяснения по этому поводу в территориальном отделении полиции, в его отношении будут составлены протоколы по статьям 173 (мелкое хулиганство) и 185 (злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

[ + – ] Провокация в Одессе

Telegram-канал Odessa SityNews опубликовал объяснения иностранца во время задержания, в которых тот говорит, что живет в США и не делает ничего плохого, а "просто гуляет".

"Вы, ребята, задержали меня, я гражданин Америки, я должен буду связаться с Джо Байденом. Так вы обращаетесь с туристами? Я не делал ничего плохого, просто гулял и был задержан полицией. Это и есть свобода в Украине? У меня с собой нет оружия, ничего", – заявил он.

[ + – ] Объяснения американца

Позже появилась информация, что гражданин США, задержанный правоохранителями, в отделении полиции успел поменять футболку на другую.

При этом сообщается, что мужчина сам провоцировал конфликт, не реагируя при этом на призывы полицейских успокоиться.

[ + – ] Иностранец в отделении полиции

Напомним, 6 августа в Киеве на акции в поддержку задержанных членов "Нацкорпуса" видели двух участников этой акции, один из которых был одет в футболку "Адольфкульт" с принтом Адольфа Гитлера, а у второго на руке были татуировки в виде свастик.

В июне народному депутату Украины от партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Илье Киве вручили подозрение из-за шапки с советской символикой.

А в марте львовский суд вынес приговор 22-летнему парню за ношение футболки с надписью "СССР".

Перед этим в Кривом Роге мужчина получил год условно за ношение футболки с гербом СССР.