Киевляне не хотят платить за проезд во время тревоги: появилась петиция

Люди требуют возвращать денежные средства на банковские карты, если водители транспорта будут высаживать их посреди города, не доставив к пункту назначения.

Жители Киева требуют от коммунальщиков возвращать деньги за поездку в транспорте, в случае объявления воздушной тревоги в городе. Соответсвующее требование появилось на сайте электронных петиций Киевского городского совета.

Петицию опубликовали на сайте в понедельник, 22 августа. Ее автор — Станислав Рябов.

"При объявлении воздушной тревоги общественный транспорт останавливается, однако средства не возвращаются. Предлагаю возврат средств за проезд в случае воздушной тревоги", — написал Рябов.

По его словам, средства должны быть возвращены пассажирам на транспортные карты для проезда либо же на банковские карты.

Требование к столичным властям уже подписали 392 человека. Теперь у петиции есть 59 дней для того, чтоб набрать необходимые 6 тысяч голосов.

Что этому предшествовало

В начале августа Совет обороны Киева принял решение, согласно которому с сегодняшнего дня наземный транспорт столицы будет останавливаться во время воздушной тревоги. Пассажиры будут обязаны выйти из автобуса, трамвая или троллейбуса и перейти в ближайшее укрытие.

По словам представителей КГГА, метро в Киеве во время воздушной тревоги все еще не будет перевозить пассажиров по наземным участкам, станции открытого типа также будут закрыты.

Ранее депутаты предложили ужесточить наказание за работу бизнеса во время воздушных тревог. Экономисты говорят, что это негативно повлияет на бизнес и может в итоге так и не усилить уровень безопасности для граждан.

Кроме того, Фокус писал о том, что в Украине появились новые сигналы тревоги. Новые предупреждения ввели из-за ядерного шантажа России. Людям некоторых областей будут приходить уведомления о химической и радиационной опасности.