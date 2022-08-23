Кияни не хочуть платити за проїзд під час тривоги: з'явилась петиція

Люди вимагають повертати кошти на банківські картки, якщо водії транспорту висаджуватимуть їх посеред міста, не доставивши до пункту призначення.

Мешканці Києва вимагають від комунальників повертати гроші за поїздку в транспорті, в разі оголошення повітряної тривоги у місті. Відповідна вимога з'явилася на сайті електронних петицій Київської міської ради.

Петицію опублікували на сайті в понеділок, 22 серпня. Її автор — Станіслав Рябов.

"Під час оголошення повітряної тривоги громадський транспорт зупиняється, проте кошти не повертаються. Пропоную повернення коштів за проїзд у разі повітряної тривоги", — написав Рябов.

За його словами, кошти мають бути повернені пасажирам на транспортні картки для проїзду або ж на банківські картки.

Вимогу до столичної влади вже підписали 392 особи. Тепер петиція має 59 днів для того, щоб набрати необхідні 6 тисяч голосів.

Що цьому передувало

На початку серпня Рада оборони Києва ухвалила рішення, згідно з яким починаючи із сьогодні наземний транспорт столиці зупинятиметься під час повітряної тривоги. Пасажири будуть зобов'язані вийти з автобуса, трамвая або тролейбуса та перейти до найближчого укриття.

За словами представників КМДА, метро в Києві під час повітряної тривоги все ще не перевозитиме пасажирів по наземних ділянках, станції відкритого типу також будуть закриті.

Раніше депутати запропонували посилити покарання за роботу бізнесу під час повітряних тривог. Економісти кажуть, що це негативно вплине на бізнес і може так і не посилити рівень безпеки для громадян.

Крім того, Фокус писав, що в Україні з'явилися нові сигнали тривоги. Нові попередження запровадили через ядерний шантаж Росії. Людям деяких областей надходитимуть повідомлення про хімічну та радіаційну небезпеку.