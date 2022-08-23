Игорь Жовква: "В случае Запорожской АЭС у россиян должны включаться инстинкты самосохранения"

Россия в случае визита международной миссии МАГАТЭ должна вывести свои войска с территории ядерного объекта.

В случае возможной аварии на станции загрязнение не будет касаться только станции или какой-либо зоны вокруг станции.

"Уже появились модели о том, куда условно может пойти ядерное облако, сколько стран оно может задеть. Есть уже опыт Чернобыля. Поэтому надеемся на инстинкт самосохранения, здравый смысл, который, возможно, все еще остался, и на то, что худшего не произойдет", — сказал в интервью Фокусу заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква.

Также он убеждает, что государство прилагает максимум усилий, чтобы предотвратить все возможные негативные последствия.

"Государство предупреждает. О предупреждении в публичном пространстве вы видите заявления местного руководства Запорожской области о том, что нужно быть осторожными. К сожалению, с Российской Федерацией все возможно. Я считаю, что в публичной плоскости на сегодняшний день относительно конкретной ситуации на Запорожской АЭС делается достаточное количество сообщений".

Также Украина готова к прибытию международной миссии МАГАТЭ.

"Мы требуем только одного — чтобы этот визит состоялся должным образом в соответствии с законодательством Украины, то есть с контролируемых Украиной территорий, — добавляет Жовква. — Но он должен состояться как можно быстрее. И, безусловно, все необходимые гарантии безопасности по такой миссии Украина предоставит. Но вместе с тем нужно сделать так, чтобы находящиеся на территории станции российские вооруженные силы были немедленно отведены. Потому что сам визит, очевидно, не приведет к демилитаризации. Потому об этом говорил президент Украины с генсеком ООН и другими лидерами. Потому что невозможно персоналу станции находиться там и работать под таким давлением. Это же объект стратегической инфраструктуры, самая большая в Европе и третья, кажется, в мире атомная электростанция".

Ранее мы рассказывали, что российская армия накапливает военную технику на территории захваченной Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре.

Также читайте полную версию интервью Игоря Жовквы Фокусу "Игорь Жовква: после победы Украина будет страной, способной генерировать идеи, как жить миру дальше".