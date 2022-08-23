Ігор Жовква: "У випадку Запорізької АЕС у росіян мають вмикатися інстинкти самозбереження"

Росія у разі візиту міжнародної місії МАГАТЕ має вивести свої війська з території ядерного об'єкту.

У разі можливої аварії на станції забруднення не стосуватиметься лише станції чи будь-якої зони навколо станції.

"Уже з'явилися моделі про те, куди умовно може піти ядерна хмара, скільки країн вона може зачепити. Є вже досвід Чорнобиля. Тому сподіваємося на інстинкт самозбереження, здоровий глузд, який, можливо, все ще залишився, і на те, що гіршого не станеться", — сказав в інтерв'ю Фокусу заступник глави Офісу президента України Ігор Жовква.

Також він переконує, що держава докладає максимум зусиль, щоб запобігти всім можливим негативним наслідкам.

"Держава попереджає. Про попередження у публічному просторі ви бачите заяви місцевого керівництва Запорізької області про те, що потрібно бути обережними. На жаль, з Російською Федерацією все можливо. Я вважаю, що в публічній площині на сьогодні щодо конкретної ситуації на Запорізькій АЕС робиться достатня кількість повідомлень.

Також Україна готова до прибуття міжнародної місії МАГАТЕ.

"Ми вимагаємо лише одного — щоб цей візит відбувся належно, відповідно до законодавства України, тобто з контрольованих Україною територій, — додає Жовква. — Але він має відбутися якнайшвидше. І, безумовно, всі необхідні гарантії безпеки щодо такої місії Україна надасть. Але разом із тим потрібно зробити так, щоб російські збройні сили, які знаходяться на території станції, були негайно відведені. Бо сам візит, очевидно, не спричинить демілітаризацію. Тому про це говорив президент України з генсеком ООН та іншими лідерами. Тому що неможливо персоналу станції перебувати там і працювати під таким тиском. Це ж об’єкт стратегічної інфраструктури, найбільша в Європі й третя, здається, в світі атомна електростанція".

Раніше ми розповідали, що російська армія накопичує військову техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі.

Також читайте повну версію інтерв'ю Ігоря Жовкви Фокусу "Ігор Жовква: після перемоги Україна буде країною, здатною генерувати ідеї, як жити світу далі".