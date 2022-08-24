Украинский в быту и меньше российских фильмов: как изменились вкусы украинцев с 24 февраля (опрос)

Даже по сравнению с апрелем этого года украинцы стали чаще употреблять в быту государственный язык и принципиально отказываться от российских фильмов и клипов.

За шесть месяцев полномасштабной войны с Россией украинцы стали больше разговаривать в быту на родном языке и меньше пользоваться культурными продуктами государства-агрессора. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

В августе 2022 года уже 51% опрошенных граждан Украины заявили, что разговаривают в быту на украинском языке. Для сравнения, еще в апреле 2022 года таких было всего 48%.

Использование русского языка в быту с конца 2021 года уменьшилось примерно вдвое. Теперь эта цифра составляет 19% .

Также с началом войны резко снизился уровень потребления российского информационного контента среди украинцев:

Более 40% опрошенных вообще перестали смотреть российские сериалы, еще четверть не смотрела их и до 24 февраля. В общей сложности почти 70% не смотрели российские сериалы за последние полгода, и эта цифра выросла втрое. Только 15% респондентов продолжают смотреть российские сериалы.

Кроме того, более 40% опрошенных вообще перестали слушать российскую музыку, еще 18% не слушали ее и раньше. В общей сложности почти 60% украинцев не слушали российскую музыку в течение последних полугода, и эта цифра выросла почти в пять раз. Только четверть участников опроса продолжают слушать российскую музыку.

Заметим, что в опросе социологов приняли участие 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь.

Напомним, более 85% русскоязычных украинцев не испытывали притеснение по русскому языку. В ходе исследования также не менее 85% граждан заявили, что занимают проукраинскую точку зрения в войне против России.

В то же время в Ивано-Франковске уличным музыкантам запретили петь на русском языке. По словам мэра Руслана Марцинкива, решение принято после недавнего конфликта в центре города. 22 мая прохожий ударил музыканта за исполнение русскоязычной песни. В связи с этим горсовет решил урегулировать все уличные выступления.