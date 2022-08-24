Українська в побуті й менше російських фільмів: як змінилися смаки українців із 24 лютого (опитування)

Навіть порівняно з квітнем цього року українці стали частіше вживати в побуті державну мову та принципово відмовлятися від російських фільмів і кліпів.

За шість місяців повномасштабної війни з Росією українці стали більше розмовляти в побуті рідною мовою та менше користуватися культурними продуктами держави-агресора. Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг".

У серпні 2022 року вже 51% опитаних громадян України заявили, що розмовляють у побуті українською мовою. Для порівняння, ще у квітні 2022 року таких було лише 48%.

Використання російської в побуті з кінця 2021 року зменшилося приблизно вдвічі. Тепер ця цифра становить 19%.

Також із початком війни різко знизився рівень споживання російського інформаційного контенту серед українців:

Понад 40% опитаних узагалі перестали дивитися російські серіали, ще чверть не дивилася їх і до 24 лютого. Загалом майже 70% не дивилися російські серіали за останні пів року, і ця цифра зросла втричі. Лише 15% респондентів продовжують дивитися російські серіали.

Крім того, понад 40% опитаних узагалі перестали слухати російську музику, ще 18% не слухали її й раніше. Загалом майже 60% українців не слухали російську музику протягом останніх пів року, і ця цифра зросла майже вп'ятеро. Лише чверть учасників опитування продовжують слухати російську музику.

Зауважимо, що в опитуванні соціологів взяли участь 1000 респондентів у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок.

Нагадаємо, більше 85% російськомовних українців не зазнавали утисків щодо російської мови. У ході дослідження також не менше 85% громадян заявили, що займають проукраїнську думку у війні проти Росії.

Натомість в Івано-Франківську вуличним музикантам заборонили співати російською мовою. За словами мера Руслана Марцінківа, рішення ухвалили після недавнього конфлікту в центрі міста. 22 травня перехожий ударив музиканта за виконання російськомовної пісні. У зв'язку з цим міськрада вирішила врегулювати всі вуличні виступи.