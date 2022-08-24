Вам предназначена великая миссия: премьер Ичкерии обратился к украинцам (видео)

По словам Ахмеда Закаева, в войне с оккупантами Украина стала чем-то большим, чем просто страной. Ее предназначение — освобождение мира от темных сил.

Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия в изгнании Ахмед Закаев поздравил украинцев с Днем Независимости.

"24 августа — священный день в истории Украины, но сегодня, в 2022 году, он празднуется по-особому. Сегодня это день памяти, надежды, решимости и боли, тяжелых потерь и великой славы, которую приносят своему народу Вооруженные силы Украины", — сказал Закаев.

Отдельно он обратился к украинским военным, подчеркнув, что сегодня они сражаются не только за свою родину, но и за демократию, свободу, и справедливость во всем мире.

"Для чеченских добровольцев является большой честью сражаться вместе с вами плечом к плечу против общего врага, — заверил Ахмед Закаев. — Защита общечеловеческих ценностей — это не только ваша обязанность, это обязанность всех нас, каждого человека, который верит в идеалы справедливости. Сегодня стойкость украинского народа стала примером для всего мира. Украина стала чем-то большим, чем просто страна. Вашей родине предназначена великая миссия — освобождение мира от темных сил. И пусть поможет нам Всевышний в этой праведной войне".

Напомним, в День Независимости с поздравлением к украинцем обратился президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что даже спустя шесть месяцев боевых действий, украинский народ остается свободным, а само государство — независимым. Глава государства отметил стойкость украинского народа и заверил, что Украина в результате одержит победу над оккупантом.

Также 24 августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный поздравил защитников и защитниц Украины с Днем Независимости страны. Он поблагодарил их за борьбу и заверил, что для него честь служить вместе с ними.