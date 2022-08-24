Вам призначена велика місія: прем'єр Ічкерії звернувся до українців (відео)

За словами Ахмеда Закаєва, у війні з окупантами Україна стала чимось більшим, ніж просто країною. Її призначення — визволення світу від темних сил.

Прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія у вигнанні Ахмед Закаєв привітав українців із Днем Незалежності.

"24 серпня — священний день в історії України, але сьогодні, 2022 року, він святкується по-особливому. Сьогодні це день пам'яті, надії, рішучості й болю, тяжких втрат і великої слави, яку приносять своєму народу Збройні Сили України", — сказав Закаєв.

Окремо він звернувся до українських військових, наголосивши, що сьогодні вони борються не лише за свою батьківщину, а й за демократію, свободу й справедливість у всьому світі.

"Для чеченських добровольців є великою честю боротися разом з вами пліч-о-пліч проти спільного ворога, — запевнив Ахмед Закаєв. — Захист загальнолюдських цінностей — це не тільки ваш обов'язок, це обов'язок усіх нас, кожної людини, яка вірить в ідеали справедливості. Сьогодні стійкість українського народу стала прикладом для всього світу. Україна стала чимось більшим, ніж просто країною. Вашій батьківщині призначена велика місія — звільнення світу від темних сил. І нехай допоможе нам Всевишній у цій праведній війні".

Нагадаємо, у День Незалежності з привітанням до українців звернувся президент країни Володимир Зеленський. Він підкреслив, що навіть через шість місяців бойових дій український народ залишається вільним, а сама держава — незалежною. Глава держави відзначив стійкість українського народу й запевнив, що Україна в результаті здобуде перемогу над окупантом.

Також 24 серпня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний привітав захисників і захисниць України з Днем Незалежності країни. Він подякував їм за боротьбу та запевнив, що для нього честь служити разом із ними.