Привязал к животу: в Киеве мужчина пытался попасть на железнодорожный вокзал с гранатой (фото)

Правоохранители обнаружили боеприпас, когда пассажир пытался войти в здание вокзала. На место инцидента вызвали взрывотехников.

В Киеве задержали жителя Винницы, пытавшегося попасть на железнодорожный вокзал с гранатой, которая была привязана к животу. Он примотал боеприпас скотчем, сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Мужчину 1963 года рождения остановили полицейские при входе в вокзал. Граната была привязана к нему скотчем. На место инцидента приехали полицейские и взрывотехники, которые изъяли у пассажира гранату "Ф-1".

Злоумышленника задержали. Правоохранители пытаются выяснить, где он взял гранату, а также его намерения. Сейчас решается вопрос о сообщении ему о подозрении в совершении преступления. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

[ + – ] Граната, привязана к мужчине

[ + – ] Правоохранители изъяли гранату у мужчины

Ранее мы сообщали, что сотрудники контрразведки Службы безопасности и детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали главу личной охраны одного из народных депутатов Украины. Мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов, во время обысков у него нашли несколько ручных осколочных гранат и патроны к нарезному огнестрельному оружию.

Напомним, что в Одессе сотрудники Национальной полиции выявили торговца оружием. В ходе задержания злоумышленник подорвал боевую гранату — в результате взрыва пострадали трое оперативников внутренней безопасности полиции.