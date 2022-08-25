Прив'язав до живота: в Києві чоловік намагався потрапити на залізничний вокзал із гранатою (фото)
Правоохоронці виявили боєприпас, коли пасажир намагався увійти до будівлі вокзалу. На місце інциденту викликали вибухотехніків.
У Києві затримали мешканця Вінниці, який намагався потрапити на залізничний вокзал із гранатою, прив'язаною до живота. Він примотав боєприпас скотчем, повідомили у пресслужбі Національної поліції.
Чоловіка 1963 року народження зупинили поліцейські при вході у вокзал. Граната була прив'язана до нього скотчем. На місце інциденту приїхали поліцейські та вибухотехніки, які вилучили в пасажира гранату "Ф-1".
Зловмисника затримали. Правоохоронці намагаються з’ясувати, де він взяв гранату, а також його наміри. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.
Раніше ми повідомляли, що співробітники контррозвідки Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали голову особистої охорони одного із народних депутатів України. Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, під час обшуків у нього знайшли кілька ручних уламкових гранат та патрони до нарізної вогнепальної зброї.
Нагадаємо, що в Одесі співробітники Національної поліції виявили торговця зброєю. Під час затримання зловмисник підірвав бойову гранату — внаслідок вибуху постраждали троє оперативників внутрішньої безпеки поліції.