Прив'язав до живота: в Києві чоловік намагався потрапити на залізничний вокзал із гранатою (фото)

Правоохоронці виявили боєприпас, коли пасажир намагався увійти до будівлі вокзалу. На місце інциденту викликали вибухотехніків.

У Києві затримали мешканця Вінниці, який намагався потрапити на залізничний вокзал із гранатою, прив'язаною до живота. Він примотав боєприпас скотчем, повідомили у пресслужбі Національної поліції.

Чоловіка 1963 року народження зупинили поліцейські при вході у вокзал. Граната була прив'язана до нього скотчем. На місце інциденту приїхали поліцейські та вибухотехніки, які вилучили в пасажира гранату "Ф-1".

Зловмисника затримали. Правоохоронці намагаються з’ясувати, де він взяв гранату, а також його наміри. Наразі вирішується питання про повідомлення йому про підозру у скоєнні злочину. Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

[ + – ] Граната, прив'язана до чоловіка

[ + – ] Правоохоронці вилучили гранату в чоловіка

Раніше ми повідомляли, що співробітники контррозвідки Служби безпеки та детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали голову особистої охорони одного із народних депутатів України. Чоловіка підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, під час обшуків у нього знайшли кілька ручних уламкових гранат та патрони до нарізної вогнепальної зброї.

Нагадаємо, що в Одесі співробітники Національної поліції виявили торговця зброєю. Під час затримання зловмисник підірвав бойову гранату — внаслідок вибуху постраждали троє оперативників внутрішньої безпеки поліції.