В оккупированной Горловке горит завод "Стирол" (видео)

Предварительно известно, что возгорание произошло на трансформаторной подстанции.

В оккупированной российскими оккупантами Горловке горит химический завод "Стирол", на котором производят минеральные удобрения. Кадры с пожаром публикуют в сепаратистских Telegram-каналах

Как пишут в сети, на территории завода "Стирол" горит трансформаторная подстанция. На территории завода "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи так называемого "МЧС" в Донецкой области уже выехали на места происшествий. Украинские власти пока не отреагировали на инцидент.

[ + – ] В Горловке горит завод "Стирол"

Добавим, что на заводе химической промышленности "Стирол" производят аммиак, аммиачную селитру, полистирол, лизол и карбамид. Он основан в 1929 году. Завод принадлежит украинскому миллиардеру Дмитрию Фирташу.

Напомним, что в Мариуполе разбушевался сильный пожар, но оккупанты никак не реагируют на него. В городе горят дома и школа. Люди вынуждены сами ездить на море за песком и тушить очаги возгорания.

Также мы сообщали, что на заводе имени Шевченко в Харькове случился сильный пожар. Над городом было большое облако дыма.