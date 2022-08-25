В окупованій Горлівці горить завод "Стирол" (відео)

Попередньо відомо, що спалах відбувся на трансформаторній підстанції.

В окупованій російськими окупантами Горлівці горить хімічний завод "Стирол", на якому виробляють мінеральні добрива. Кадри із пожежею публікують у сепаратистських Telegram-каналах.

Як пишуть у мережі, на території заводу "Стирол" горить трансформаторна підстанція. На території заводу "Трансаміак" горить покрівля будівлі. Екіпажі так званого "МНС" на Донеччині вже виїхали на місця пригод. Українська влада поки не відреагувала на інцидент.

[ + – ] У Горлівці горить завод "Стирол"

Додамо, що на заводі хімічної промисловості "Стирол" виробляють аміак, аміачну селітру, полістирол, лізол та карбамід. Він заснований у 1929 році. Завод належить українському мільярдеру Дмитру Фірташу.

Нагадаємо, що в Маріуполі розбушувалася сильна пожежа, але окупанти ніяк не реагують на неї. У місті горять будинки та школа. Люди змушені самі їздити на море за піском та гасити осередки займання.

Також ми повідомляли, що на заводі імені Шевченка у Харкові трапилася сильна пожежа. Над містом була велика хмара диму.