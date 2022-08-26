"Обогрев будет бесперебойным": Киевщина готова к отопительному сезону на 70%, – Кулеба

По словам главы Киевской ОВА, в регионе к зимнему периоду уже подготовлено 975 котелен. В столичной мэрии говорят, что температура в квартирах киевлян будет на уровне +18 градусов.

Киевская область на 70% готова к отопительному сезону. В настоящее время 975 котелен уже проверены и готовы к работе в зимний период. Об этом рассказал глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

По словам главы Киевской ОВА, сезон 2022-2023 гг. будет самым тяжелым за последние 30 лет. Тем не менее, коммунальные службы и органы власти делают все возможное, чтобы максимально подготовиться к зиме.

От действий российских военных в Киевской области пострадали 64 котельные. Преимущественно, это были котлы и насосное оборудование, которое выходило из строя из-за ударных волн во время обстрелов ВС РФ. Тем не менее, восстановление поврежденных объектов идет по графику, отметил Кулеба. На сегодняшний день ремонтные работы завершились на 47 котельных.

"Конечно, это создает дополнительную финансовую нагрузку, ресурсов всегда не хватает. Но мы принимаем все необходимые меры для ускорения ликвидации последствий оккупации", – рассказал глава ОВА.

По его словам, из областного бюджета выделено 40 млн грн на эти цели. Все объекты теплоснабжения планируют полностью восстановить до начала отопительного сезона.

Параллельно с этим областная администрация с местными органами власти ищут резервные источники энергии на случай аварийных отключений.

В настоящее время в регионе заготовлено 4587 тонн угля и более 104 тыс. тонн дров.

"Я уверен, что все будет работать стабильно и обогрев будет бесперебойным", – подчеркнул Кулеба.

[ + – ] Власти региона активно готовятся к зимнему периоду, уверяет глава ОВА Алексей Кулеба.

Отопительный сезон в Киеве: город закупает мазут

О подготовке к отопительному сезон в столице в эфире национального телемарафона рассказал заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает ТСН.

Отвечая на вопрос о плановом снижении температуры в квартирах киевлян на несколько градусов, чиновник подчеркнул, что Киев будет придерживаться общепринятых нормативах и будет стараться обеспечить необходимые +18 градусов.

При этом он отметил, что горожанам придется учиться энергосбережению.

"Эта зима должна для каждого руководителя предприятия, предпринимателя, руководителя школы, садика, каждого киевлянина стать проверкой возможности сохранения тепла и других энергоресурсов", — подчеркнул Пантелеев.

Он также сказал, что столица в настоящее время на случай непредвиденных ситуаций закупает резервное топливо – мазут, а также рассматривает возможность работы передвижных котельных.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, какие проблемы с газом и теплом могут быть у украинцев в новом зимнем сезоне. Так, эксперты допускают не только веерные отключения электроэнергии, но и отключения поставок природного газа в отдельных регионах. При этом правительство и местные власти готовят население к тому, что осенью и зимой могут возникнуть сложности.

Ранее мэр столицы Виталий Кличко заявил, что предстоящий отопительный сезон будет тяжелым, поэтому и жители Киева должны держать под рукой теплые вещи и одеяла.