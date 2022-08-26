"Обігрів буде безперебійним": Київщина готова до опалювального сезону на 70%, – Кулеба

За словами голови Київської ОВА, у регіоні до зимового періоду вже підготовлено 975 котелень. У столичній мерії кажуть, що температура у квартирах киян буде на рівні +18 градусів.

Київська область на 70% готова до опалювального сезону. На даний час 975 котелень вже перевірені та готові до роботи в зимовий період. Про це розповів голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

За словами голови Київської ОВА, сезон 2022-2023 років буде найважчим за останні 30 років. Проте комунальні служби та органи влади роблять все можливе, щоб максимально підготуватися до зими.

Від дій російських військових у Київській області постраждали 64 котельні. Переважно це були котли та насосне обладнання, яке виходило з ладу через ударні хвилі під час обстрілів ЗС РФ. Проте відновлення пошкоджених об'єктів йде за графіком, зазначив Кулеба. На сьогодні ремонтні роботи завершилися на 47 котелень.

"Звичайно, це створює додаткове фінансове навантаження, ресурсів завжди не вистачає. Але ми вживаємо всіх необхідних заходів для прискорення ліквідації наслідків окупації", — розповів голова ОВА.

За його словами, з обласного бюджету виділено 40 млн грн на ці цілі. Всі об'єкти теплопостачання планують повністю поновити до початку опалювального сезону.

Паралельно з цим обласна адміністрація з місцевими органами влади шукає резервні джерела енергії у разі аварійних відключень.

На даний час у регіоні заготовлено 4 587 тонн вугілля та понад 104 тис. тонн дров.

"Я впевнений, що все працюватиме стабільно і обігрів буде безперебійним", — наголосив Кулеба.

[ + – ] Влада регіону активно готується до зимового періоду, запевняє голова ОВА Олексій Кулеба

Опалювальний сезон у Києві: місто закуповує мазут

Про підготовку до опалювального сезону у столиці в ефірі національного телемарафону розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає ТСН.

Відповідаючи на питання про планове зниження температури в квартирах киян на кілька градусів, чиновник наголосив, що Київ дотримуватиметься загальноприйнятих норм і намагатиметься забезпечити необхідні +18 градусів.

Водночас він зазначив, що містянам доведеться навчатися енергозбереження.

"Ця зима має для кожного керівника підприємства, підприємця, керівника школи, садка, кожного киянина стати перевіркою можливості збереження тепла та інших енергоресурсів", — наголосив Пантелеєв.

Він також сказав, що столиця на випадок непередбачених ситуацій закуповує резервне паливо — мазут, а також розглядає можливість роботи пересувних котелень.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, які проблеми з газом та теплом можуть бути в українців у новому зимовому сезоні. Так, експерти допускають не лише віялові відключення електроенергії, а й відключення постачання природного газу в деяких регіонах. Водночас уряд і місцева влада готують населення до того, що восени та взимку можуть виникнути складнощі.

Раніше мер столиці Віталій Кличко заявив, що майбутній опалювальний сезон буде важким, тому й мешканці Києва мають тримати під рукою теплі речі та ковдри.