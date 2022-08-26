Украина закупила достаточное количество препаратов на случай аварий на АЭС, — Ляшко (видео)

Министр отметил, что идти в аптеку и покупать лекарства для защиты щитовидной железы сейчас смысла нет.

Украина закупила достаточное количество препаратов для защиты щитовидной железы на случай аварий на атомных электростанциях. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

По его слова, лекарства будут выданы гражданам тогда, когда это будет нужно. Медицинские учреждения, которые в потенциальной зоне воздействия, снабжены этими препаратами.

Кроме того, Ляшко подчеркнул, что на областных складах Минздрава также сохраняется достаточное количество этого препарата. Это позволит оперативно доставить его в нужные регионы. Глава министерства призвал людей не скупать в аптеках препараты в составе каких есть йод.

"Скупать йодсодержащие препараты тоже ненужно, у нас есть закупленный препарат именно в той дозировке, в которой рекомендуют наши ученые. Там будет достаточно одной пилюли на первом этапе. Это все есть. Но сейчас, если оно не раздается людям, то исключительно по той причине, что нет необходимости, или по причине, чтобы люди с перепугу не выпили его с профилактической целью. Потому что лекарства не конфеты, их надо употреблять тогда, когда нужно, когда назначает врач", — добавил Ляшко.

[ + – ] Ляшко отметил, что у Украины достаточно препаратов по защите щитовидной железы

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