Україна закупила достатню кількість препаратів на випадок аварій на АЕС, — Ляшко (відео)

Міністр зазначив, що йти в аптеку і купувати ліки для захисту щитовидної залози зараз немає сенсу.

Україна закупила достатню кількість препаратів для захисту щитовидної залози у разі аварій на атомних електростанціях. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

За його словами, ліки будуть видані громадянам тоді, коли це буде потрібно. Медичні установи, які у потенційній зоні впливу, забезпечені цими препаратами.

Крім того, Ляшко наголосив, що на обласних складах МОЗ також зберігається достатня кількість цього препарату. Це дозволить оперативно доставити його до потрібних регіонів. Глава міністерства закликав людей не скуповувати в аптеках препарати у складі яких є йод.

"Скуповувати йодовмісні препарати теж не потрібно, у нас є закуплений препарат саме в тому дозуванні, в якому рекомендують наші вчені. Там буде достатньо однієї пігулки на першому етапі. Це все є. Але зараз, якщо воно не роздається людям, то виключно з тієї причини, що немає необхідності, або через те, щоб люди з переляку не випили його з профілактичною метою. Тому що ліки не цукерки, їх треба вживати тоді, коли потрібно, коли призначає лікар", — додав Ляшко.

[ + – ] Ляшко зазначив, що в України достатньо препаратів із захисту щитовидної залози

Раніше Фокус повідомляв, що 25 серпня Запорізька АЕС була вперше в історії повністю відключена від електропостачання на тлі безперервних обстрілів ЗС РФ.

Нагадаємо, що Запорізька ОВА під час останньої наради пропрацювала кілька сценаріїв евакуації мирного населення з підконтрольної та окупованої територій на випадок радіаційної катастрофи на ЗАЕС.