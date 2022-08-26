Надеемся, нас услышат: в Тернополе требуют запретить деятельность УПЦ МП

Депутаты надеются, что Рада и Кабмин поддержат их предложение разорвать соглашение об аренде Московским патриархатом Почаевской лавры. Решение облсовета совпало с проведением прихожанами МП несанкционированного крестного хода в лавру.

26 августа прошла сессия Тернопольского областного совета, во время которой депутаты обратились к Верховной Раде с просьбой запретить деятельность Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает "Суспільне". В обращении, за которое единогласно проголосовали все 48 присутствующих депутатов, сказано, что облсовет признает УПЦ МП враждебной Украине церковью.

На сессии присутствовали волонтеры, которые не протяжении трех месяцев собирали в Тернопольской области подписи под требованием запретить церковь Московского патриархата. Подписанные документы передали руководству облсовета, всего под ними оставили подписи более 50 тыс. человек.

"Областной совет единогласно проголосовал за обращение в Верховную Раду и Кабинет Министров относительно деятельности Московского патриархата, — сказал глава облсовета Михаил Головко. — Надеемся, что нас услышит Верховная Рада, Кабинет Министров о расторжении соглашения с Почаевым, тех помещений, которые они арендуют. Московский патриархат находится в нашем заповеднике".

Также депутаты в своем обращении попросили Министерство юстиции помочь разрешить трудности с регистрацией религиозных общин, которые переходят из МП в украинскую ПЦУ.

Перед голосованием у здания областной военной администрации прошла акция, во время которой несколько десятков человек потребовали от депутатов поддержать петицию о запрете Украинской православной церкви Московского патриархата в Тернопольской области.

Депутаты приняли обращение в то время, как в область пришел "крестный ход", состоящий из 5 тыс. прихожан Московского патриархата. Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил, что, несмотря на запрет массовых мероприятий, введенный из-за угроз российских атак, колонна вышла из Каменец-Подольского накануне Дня Независимости. По его словам, иерархи УПЦ МП "крестный ход" не благословляли. Некоторые города, через которые проходил маршрут верующих, отказались пропускать колонну, тогда люди обходили их по полям.

"Это неконтролируемая масса", — подчеркнул Труш.

Напомним, в конце июля Православная церковь Украины попросила Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных православных церквей лишить патриаршего престола предстоятеля Русской православной церкви Кирилла. Также Варфоломея попросили осудить доктрину "русского мира" и признать ее еретической.

В мае Конотопский горсовет запретил деятельность УПЦ МП на своей территории, так как она представляет угрозу национальной безопасности Украины.