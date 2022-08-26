Сподіваємося, нас почують: у Тернополі вимагають заборонити діяльність УПЦ МП

Депутати сподіваються, що Рада і Кабмін підтримають їхню пропозицію розірвати угоду про оренду Московським патріархатом Почаївської лаври. Рішення облради співпало з проведенням парафіянами МП несанкціонованої хресної ходи до лаври.

26 серпня відбулася сесія Тернопільської обласної ради, під час якої депутати звернулися до Верховної Ради із проханням заборонити діяльність Української православної церкви Московського патріархату. Про це повідомляє "Суспільне". У зверненні, за яке одноголосно проголосували всі 48 присутніх депутатів, сказано, що облрада визнає УПЦ МП ворожою церквою України.

На сесії були присутні волонтери, які протягом трьох місяців збирали в Тернопільській області підписи під вимогою заборонити церкву Московського патріархату. Підписані документи передали керівництву облради, загалом залишили підписи понад 50 тис. осіб.

"Обласна рада одноголосно проголосувала за звернення до Верховної Ради та Кабінету Міністрів щодо діяльності Московського патріархату, — сказав голова облради Михайло Головко. — Сподіваємося, що нас почує Верховна Рада, Кабінет Міністрів про розірвання угоди з Почаєвим, тих приміщень, які вони орендують. Московський патріархат знаходиться у нашому заповіднику".

Також депутати у своєму зверненні попросили Міністерство юстиції допомогти вирішити труднощі із реєстрацією релігійних громад, які переходять із МП до української ПЦУ.

Перед голосуванням біля будівлі обласної військової адміністрації відбулася акція, під час якої кілька десятків людей вимагали від депутатів підтримати петицію щодо заборони Української православної церкви Московського патріархату у Тернопільській області.

Депутати прийняли звернення тоді, коли в область прийшла "хресна хода", що складається з 5 тис. парафіян Московського патріархату. Голова Тернопільської ОВА Володимир Труш повідомив, що, незважаючи на заборону масових заходів, введену через загрози російських атак, колона вийшла з Кам'янця-Подільського напередодні Дня Незалежності. За його словами, ієрархи УПЦ МП "хресну ходу" не благословляли. Деякі міста, через які проходив маршрут вірян, відмовилися пропускати колону, тоді люди оминали їх полями.

"Це неконтрольована маса", — наголосив Труш.

Нагадаємо, наприкінці липня Православна церква України попросила Вселенського патріарха Варфоломія та предстоятелів помісних православних церков позбавити патріаршого престолу предстоятеля Російської православної церкви Кирила. Також Варфоломія попросили засудити доктрину "російського світу" і визнати її єретичною.

У травні Конотопська міськрада заборонила діяльність УПЦ МП на своїй території, оскільки вона становить загрозу національній безпеці України.