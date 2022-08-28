На помощь ВСУ: в Одесской области на аукционе продали херсонский арбуз за 2000 грн (видео)

Арбуз вывезли из Голой Пристани Херсонской области. Ягода, весом 8,4 килограмм, ехала в город на протяжении 8 дней, преодолев более 900 километров.

В городе Южное Одесской области провели аукцион, на котором продали арбуз из Херсонской области. Его продали за 2 тысячи гривен, а вырученные деньги перечислят на помощь украинской армии. Об этом рассказала местная журналистка Ольга Годовенко.

Аукцион прошел на улицах города, а мужчина, который привез арбуз, рассказал, что фрукт вывезли из Голой Пристани Херсонской области. Ягода, весом 8,4 килограмм, ехала в город на протяжении 8 дней, преодолев более 900 километров.

"Арбуз ехал сюда 8 дней и вместо прямого сообщения в 170 километров он преодолел 900… Это настоящий херсонский арбуз: вкусный, сладкий, немного горький на душе, но прекрасный на вкус", — сказал он перед торгами.

Торги на покупку большой ягоды начались с 200 грн и достигли отметки в 2000 грн, после чего он был продан. Полученные от продажи деньги пойдут на помощь украинской армии.

Напомним, 1 августа СМИ писали, что в Херсоне российские военные украли баржу, которая перевозила арбузы в Киев. По информации журналистов, баржа принадлежала компании "Нибулон" предпринимателя Алексея Вадатурского, погибшего во время российского обстрела Николаева.

Ранее, 5 июня Фокус писал, что в США на аукционе продали вышиванку Зеленского за $100 тысяч. Продажа состоялась во время презентации в Вашингтоне платформы United 24, которая призвана объединить международных партнеров для помощи Украине.