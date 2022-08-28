На допомогу ЗСУ: в Одеській області на аукціоні продали херсонський кавун за 2 000 грн (відео)

Кавун вивезли з Голої Пристані Херсонської області. Ягода, вагою 8,4 кілограми, їхала до міста протягом 8 днів, подолавши понад 900 кілометрів.

У місті Южне Одеської області провели аукціон, на якому продали кавун із Херсонської області. Його продали за 2 тисячі гривень, а отримані гроші перекажуть на допомогу українській армії. Про це розповіла місцева журналістка Ольга Годовенко.

Аукціон пройшов на вулицях міста, а чоловік, який привіз кавун, розповів, що ягоду вивезли із Голої Пристані Херсонської області. Ягода, вагою 8,4 кілограми, їхала до міста протягом 8 днів, подолавши понад 900 кілометрів.

"Кавун їхав сюди 8 днів і замість прямого сполучення 170 кілометрів він подолав 900… Це справжній херсонський кавун: смачний, солодкий, трохи гіркий на душі, але прекрасний на смак", — сказав він перед торгами.

Торги на купівлю великої ягоди почалися з 200 грн і досягли позначки 2 000 грн, після чого його було продано. Отримані від продажу гроші підуть на допомогу українській армії.

Нагадаємо, 1 серпня ЗМІ писали, що в Херсоні російські військові вкрали баржу, яка перевозила кавуни в Київ. За інформацією журналістів, баржа належала компанії "Нібулон" підприємця Олексія Вадатурського, який загинув під час російського обстрілу Миколаєва.

Раніше, 5 червня, Фокус писав, що в США на аукціоні продали вишиванку Зеленського за $100 тисяч. Продаж відбувся під час презентації у Вашингтоні платформи United 24, покликаної об'єднати міжнародних партнерів для допомоги Україні.