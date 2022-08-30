Помогал вывозить зерно: СБУ сообщила о подозрении гауляйтеру Энергодара Шевчику (фото)

По данным следствия, благодаря содействию коллаборанта 140 тысяч тонн украинского зерна было изъято у законных владельцев и вывезено в оккупированный Крым и порты в Краснодарском крае.

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении так называемому главе "военно-гражданской администрации" оккупированного Энергодара. По данным следствия, депутат Энергодарского городского совета, который добровольно перешел на сторону оккупантов и помогал россиянам вывозить украинское зерно. Об этом сообщается на сайте СБУ.

Известно, что гауляйтером Энергодара является Андрей Шевчик.

По информации украинской спецслужбы, он работал над установлением оккупационного режима, а также выдавал распоряжения, которые позволяли оккупантам забирать активы украинского бизнеса на оккупированных территориях.

В данный момент СБУ ведут расследование по факту масштабного присвоения российскими оккупантами имущества крупных украинских сельскохозяйственных производителей Каменско-Днепровского района и Энергодара на более 1,89 млрд грн.

Кроме того, досудебное следствие установило, что Шевчик принял решение об ликвидации всех органов исполнительной власти Энергодарского городского совета. Затем подозреваемый утвердил структуру "администрации Энергодара". На нее возлагается ответственность за все дальнейшие незаконные решения гауляйтера.

"В частности, 17 мая 2022 он издал распоряжение об обязательной передаче оккупационным властям имущества и зерновой продукции предприятий АПК. Фактически речь идет о масштабной принудительной конфискации", — сказано в сообщении.

Сообщается, что в результате этого 140 тысяч тонн украинского зерна было изъято у законных владельцев и было вывезено в оккупированный Крым и порты в Краснодарском крае.

Андрея Шевчика подозревают по трем статьям УК Украины:

ч. 8 ст. 111-1 — коллаборационная деятельность, добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории, что привело к гибели людей или наступлению других тяжких последствий;

ч. 1 ст. 111-2 — пособничество государству-агрессору;

ч. 1 ст. 438 — нарушение законов и обычаев войны.

Напомним, 30 августа СМИ сообщали, что экс-генерал СБУ Андрей Наумов может получить убежище в России за то, что помог захватить ЧАЭС. По информации журналистов, экс-начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ готовы принять в РФ, если он даст показания против президента Украины.

Ранее, 26 августа СБУ разоблачила сообщницу Виктора Медведчука, которая возглавляла ОПЗЖ в Львовской области. По данным следствия, подозреваемая Иванна Иваночко вела деятельность, направленную против украинского государства.