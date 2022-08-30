Допомагав вивозити зерно: СБУ повідомила про підозру гауляйтеру Енергодара Шевчику (фото)

За даними слідства, завдяки сприянню колаборанта 140 тисяч тонн українського зерна вилучили в законних власників та вивезли до окупованого Криму та портів у Краснодарському краї.

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому голові "військово-цивільної адміністрації" окупованого Енергодару. За даними слідства, депутат Енергодарської міської ради, яка добровільно перейшла на бік окупантів і допомагала росіянам вивозити українське зерно. Про це повідомляє сайт СБУ.

Відомо, що гауляйтером Енергодару є Андрій Шевчик.

За інформацією української спецслужби, він працював над встановленням окупаційного режиму, а також видавав розпорядження, які дозволяли окупантам забирати активи українського бізнесу на окупованих територіях.

Наразі СБУ веде розслідування за фактом масштабного присвоєння російськими окупантами майна великих українських сільськогосподарських виробників Кам'янсько-Дніпровського району та Енергодару на понад 1,89 млрд грн.

Крім того, досудове слідство встановило, що Шевчик ухвалив рішення про ліквідацію всіх органів виконавчої влади Енергодарської міської ради. Потім підозрюваний затвердив структуру "адміністрації Енергодару". На неї покладається відповідальність за всі подальші незаконні рішення гауляйтера.

"Зокрема, 17 травня 2022 року він видав розпорядження про обов'язкову передачу окупаційній владі майна та зернової продукції підприємств АПК. Фактично йдеться про масштабну примусову конфіскацію", — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що внаслідок цього 140 тисяч тонн українського зерна вилучили у законних власників та вивезли до окупованого Криму та портів у Краснодарському краї.

Андрія Шевчика підозрюють за трьома статтями КК України:

ч. 8 ст. 111-1 — колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади у незаконних судових чи правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території, що призвело до загибелі людей або настання інших тяжких наслідків;

ч. 1 ст. 111-2 — допомога державі-агресору;

ч. 1 ст. 438 — порушення законів та звичаїв війни.

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Раніше, 26 серпня СБУ викрила спільницю Віктора Медведчука, яка очолювала ОПЗЖ у Львівській області. За даними слідства, підозрювана Іванна Іваночко вела діяльність, спрямовану проти української держави.