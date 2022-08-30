С 2023 года в Киеве и области заработает единый номер вызова экстренных служб 112

По словам замглавы МВД Игоря Бондаренко, процесс по созданию единой линии ускорили из-за ситуации на освобожденных территориях. Там люди не могли дозвониться по номерам экстренных служб из-за повреждения коммуникаций.

Единый номер вызова экстренных служб 112 в Киеве и Киевской области заработает с 2023 года. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел Игорь Бондаренко, сообщается на правительственном портале.

Как отметил замглавы МВД, такая телефонная линия подразумевает двустороннюю коммуникацию с заявителем и координацию экстренных служб.

Бондаренко подчеркнул, что операторы единого номера будут разговаривать на двух-трех иностранных языках [не уточняется, на каких именно], также будет предусмотрена возможность для слабослышащих людей сообщить о происшествии.

По словам замминистра, процесс по созданию такой линии ускорили из-за ситуации на освобожденных территориях. Как показал анализ, из-за поврежденных наземных коммуникаций у населения часто не было возможности дозвониться по номерам 101, 102, 103 для вызова экстренных служб.

"Тогда распространяли мобильные телефоны сотрудников полиции и ГСЧС, чтобы поддерживать коммуникацию с населением. В свою очередь, линия 112 — это не только унификация телефонного номера, это изменение методологии реагирования и коммуникации с обращающимся за помощью. Люди получают возможность не только в одностороннем порядке сообщить о случившемся, оператор 112 будет поддерживать двустороннюю коммуникацию с ними", – объяснил представитель МВД.

Он рассказал, что если телефонный разговор по линии 112 оборвется, то человек сможет перезвонить по номеру и автоматически попадет к прежнему оператору, что позволит не повторять информацию. Также если из одной локации начнут звонить несколько заявителей, то эти звонки будут обрабатываться и прикрепляться к карте одного события, чтобы избежать дублирования.

Линия будет бесплатной, добавил Бондаренко.

Создание линии 112 началось еще в 2012 году, однако тогда процесс затормозился, хотя и был принят соответствующий закон. В настоящее время в первом чтении принят законопроект об изменениях в законодательство для имплементации технологии.

В МВД объясняют, что создание единой линии требует значительных финансовых вложений, поэтому проводятся переговоры с Европейским инвестиционным банком для выделения средств на эти цели.

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