Із 2023 року в Києві й області запрацює єдиний номер виклику екстрених служб 112

За словами заступника голови МВС Ігоря Бондаренка, процес створення єдиної лінії прискорили через ситуацію на звільнених територіях. Там люди не могли додзвонитися за номерами екстрених служб через пошкодження комунікацій.

Єдиний номер виклику екстрених служб 112 у Києві та Київській області почне працювати з 2023 року. Про це розповів заступник міністра внутрішніх справ Ігор Бондаренко, повідомляється на урядовому порталі.

Як зазначив заступник голови МВС, така телефонна лінія буде двосторонньою комунікацією із заявником і координацією екстрених служб.

Бондаренко підкреслив, що оператори єдиного номера розмовлятимуть двома-трьома іноземними мовами [не уточнюється, якими саме], також буде передбачена можливість для людей, які слабо чують, повідомити про подію.

За словами заступника міністра, процес створення такої лінії прискорили через ситуацію на звільнених територіях. Як показав аналіз, через пошкоджені наземні комунікації в населення часто не було можливості додзвонитися за номерами 101, 102, 103 для виклику екстрених служб.

"Тоді розповсюджували мобільні телефони співробітників поліції та ДСНС, щоб підтримувати комунікацію з населенням. Зі свого боку, лінія 112 — це не тільки уніфікація телефонного номера, це зміна методології реагування та комунікації з тим, хто звертається за допомогою. Люди отримують можливість не лише в односторонньому порядку повідомити про те, що сталося, оператор 112 підтримуватиме двосторонню комунікацію з ними", — пояснив представник МВС.

Він розповів, що якщо телефонна розмова на лінії 112 обірветься, то людина зможе передзвонити за номером і автоматично потрапить до колишнього оператора, що дозволить не повторювати інформацію. Також якщо з однієї локації почнуть дзвонити кілька заявників, то ці дзвінки будуть оброблятися та прикріплюватись до карти однієї події, щоб уникнути дублювання.

Лінія буде безплатною, додав Бондаренко.

Створення лінії 112 почалося ще у 2012 році, проте тоді процес загальмувався, хоч і було ухвалено відповідний закон. Наразі в першому читанні ухвалили законопроєкт про зміни до законодавства для імплементації технології.

У МВС пояснюють, що створення єдиної лінії потребує значних фінансових вкладень, тож проводять переговори з Європейським інвестиційним банком для виділення коштів на ці цілі.

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