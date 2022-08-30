Школьников обязали иметь тревожный рюкзак на случай эвакуации: что в нем должно быть (список)

Патрульная полиция рекомендует родителям обеспечить детей водой, лекарствами и запиской с контактными данными — эти вещи пригодятся при эвакуации или переходе в укрытие.

Школьники, которые с 1 сентября будут учиться в традиционном очном формате, должны иметь с собой специальный рюкзак на случай эвакуации. В него родителям советуют положить воду, еду и другие вещи, которые будут полезны в случае атак со стороны российских войск. Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции.

Так, в специальном эвакуационном рюкзаке каждого школьника должны быть:

бутылка чистой воды;

питательные батончики и снеки;

записка, в которой указаны ФИО ребенка, контактные данные родителей и близких родственников, включая имена, телефоны и адреса;

телефон (по возможности), зарядное устройство и павербанк;

запас лекарств на несколько дней;

комплект сменного белья и одежды;

любимая игрушка или другая вещь.

Остальное, включая еду, воду, одеяла, фонарики и универсальные аптечки, должно подготовить само учебное заведение, поэтому правоохранители посоветовали обсудить этот вопрос с руководством школы. При этом в патрульной полиции призвали не перегружать экстренный рюкзак ребенка и хранить в школе только те вещи, которые разрешает администрация учебного заведения.

Напомним, по данным Министерства образования Украины, почти 60% школ Украины оборудованы защитными сооружениями.

Ранее Фокус писал о том, какие вызовы несет 1 сентября и новый учебный год.