Школярів зобов'язали мати тривожний рюкзак на випадок евакуації: що має бути (список)

Патрульна поліція рекомендує батькам забезпечити дітей водою, ліками та запискою з контактними даними — ці речі стануть у пригоді під час евакуації або переході в укриття.

Школярі, які з 1 вересня навчатимуться у традиційному очному форматі, повинні мати із собою спеціальний рюкзак на випадок евакуації. У нього батькам радять покласти воду, їжу й інші речі, які будуть корисними у разі атак із боку російських військ. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

Так, у спеціальному евакуаційному рюкзаку кожного школяра мають бути:

пляшка чистої води;

живильні батончики та снеки;

записка, в якій зазначено ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів, враховуючи імена, телефони й адреси;

телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;

запас ліків на кілька днів;

комплект змінної білизни й одягу;

улюблена іграшка чи інша річ.

Решту, враховуючи їжу, воду, ковдри, ліхтарики та універсальні аптечки, має підготувати сам навчальний заклад, тож правоохоронці порадили обговорити це питання з керівництвом школи. При цьому в патрульній поліції закликали не перевантажувати екстрений рюкзак дитини та зберігати у школі лише ті речі, які дозволяє адміністрація навчального закладу.

Нагадаємо, за даними Міністерства освіти України, майже 60% шкіл України обладнано захисними спорудами.

Раніше Фокус писав про те, які виклики несе 1 вересня і новий навчальний рік.