Школярів зобов'язали мати тривожний рюкзак на випадок евакуації: що має бути (список)
Патрульна поліція рекомендує батькам забезпечити дітей водою, ліками та запискою з контактними даними — ці речі стануть у пригоді під час евакуації або переході в укриття.
Школярі, які з 1 вересня навчатимуться у традиційному очному форматі, повинні мати із собою спеціальний рюкзак на випадок евакуації. У нього батькам радять покласти воду, їжу й інші речі, які будуть корисними у разі атак із боку російських військ. Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
Так, у спеціальному евакуаційному рюкзаку кожного школяра мають бути:
- пляшка чистої води;
- живильні батончики та снеки;
- записка, в якій зазначено ПІБ дитини, контактні дані батьків і близьких родичів, враховуючи імена, телефони й адреси;
- телефон (за можливості), зарядний пристрій і павербанк;
- запас ліків на кілька днів;
- комплект змінної білизни й одягу;
- улюблена іграшка чи інша річ.
Решту, враховуючи їжу, воду, ковдри, ліхтарики та універсальні аптечки, має підготувати сам навчальний заклад, тож правоохоронці порадили обговорити це питання з керівництвом школи. При цьому в патрульній поліції закликали не перевантажувати екстрений рюкзак дитини та зберігати у школі лише ті речі, які дозволяє адміністрація навчального закладу.
Нагадаємо, за даними Міністерства освіти України, майже 60% шкіл України обладнано захисними спорудами.
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