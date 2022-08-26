Майже 60% шкіл України обладнані захисними спорудами, — Міносвіти

В умовах повномасштабної війни до прийому школярів цього року готова половина навчальних закладів України.

Міністерство освіти разом із профільними службами перевірили майже 96% шкіл перед початком навчального року. Майже 60% із них мають захисні споруди, необхідні для забезпечення безпеки учнів в умовах повномасштабної війни РФ проти України. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет.

"Спецкомісії провели обстеження 96% шкіл, із яких 59% мають захисні споруди", — йдеться в заяві урядовця.

За даними міністра, лише 51% навчальних закладів країни готовий до навчання в традиційній очній формі, найвищі показники готовності зафіксували в Києві, Львівській і Чернівецькій областях.

Перевірки проводять за участю працівників Міносвіти, спеціалістів Державної служби з надзвичайних ситуацій, підрозділів із питань цивільного захисту й місцевої влади.

"Щиждня показник готовності закладів до безпечного навчання зростає. Спільними зусиллями робимо все можливе, щоб діти здобували якісну освіту в безпечних умовах", — запевнив Шкарлет.

Водночас Міністерство внутрішніх справ підготувало посібник для школярів "Абетка безпеки". У цьому посібнику зібрали поради, які допоможуть дітям, батькам і викладачам зберегти життя цього навчального року на тлі російської агресії.

"Тут є відповіді на найактуальніші питання воєнного сьогодні, насамперед, для дітей: що робити під час повітряної тривоги, роз'яснення про небезпеку мін, бомб, гранат і снарядів. Рекомендації, як діяти під час надзвичайних ситуацій: хімічної атаки, радіоактивного забруднення тощо", — розповів заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

Нагадаємо, нещодавно міністр освіти Сергій Шкарлет розповів про моделі, за якими працюватимуть українські школи цього навчального року.

Раніше в Міносвіти розробили рекомендації на 2022/23 навчальний рік. МОН радить розпочати навчання в очній формі чи змішаній очно-дистанційній формі та погодити з обласними військовими та військово-цивільними адміністраціями.