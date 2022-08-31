Перенесут на февраль: у киевских школьников могут отобрать осенние каникулы

В местном департаменте образования, планируют, что осенние каникулы будут с 31 октября по 6 ноября, зимние – с 24 декабря по 8 января, весенние – с 27 марта по 2 апреля. Но все может измениться.

В Департаменте образования и науки Киевской городской государственной администрации (КГГА) предупредили, что осенние каникулы в школах в 2022 году могут перенести. Так, школьников могут дополнительно отправить домой в феврале 2023 года. Об этом говорится в новых рекомендациях ведомства по структуре 2022-2023 учебного года в Киеве, пишет Департамент образования и науки в Facebook.

В заявлении сказано, что перенос каникул считается возможным из-за ряда факторов, включая ситуацию с безопасностью в Киеве, а также эпидемиологическое состояние.

"Учитывая безопасность в Украине и столице, эпидемиологическое состояние и другие факторы, которые могут влиять на организацию образовательного процесса, считаем возможным <…> перенос осенних каникул на февраль 2023 года", — сказано в заявлении.

Кроме того, в документе напомнили, что учебный год может продолжаться как более 175 дней, так и менее. Его продолжительность включает также школьные экскурсии и учебную практику, а также дополнительные консультации для устранения пробелов в учебном процессе.

[ + – ] Рекомендации Департамента науки и образования [ + – ] Рекомендации Департамента науки и образования

Ранее Фокус писал, что Шкарлет рассказал, как будут работать украинские школы в условиях войны с РФ. По словам главы Минобразования, созданы четыре модели обучения. В их основу положено местонахождение учеников.

Еще напомним, что социологи подсчитали, сколько студентов придет в аудитории университетов. Больше 70% опрошенных абитуриентов поступают и планируют учиться в Украине и только каждый десятый опрошенный будет получать высшее образование в заграничных учебных заведениях.