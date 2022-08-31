Перенесуть на лютий: у київських школярів можуть забрати осінні канікули

У місцевому департаменті освіти планують, що осінні канікули будуть з 31 жовтня до 6 листопада, зимові — з 24 грудня до 8 січня, весняні — з 27 березня до 2 квітня. Але все може змінитись.

У Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації (КМДА) попередили, що осінні канікули у школах у 2022 році можуть перенести. Так, школярів можуть додатково відправити додому в лютому 2023 року. Про це йдеться в нових рекомендаціях відомства зі структури 2022-2023 навчального року в Києві, пише Департамент освіти та науки у Facebook.

У заяві сказано, що перенесення канікул вважається можливим через низку факторів, враховуючи ситуацію з безпекою, а також епідеміологічний стан.

"З огляду на безпеку в Україні та столиці, епідеміологічний стан та інші фактори, які можуть впливати на організацію освітнього процесу, вважаємо за можливе <…> перенесення осінніх канікул на лютий 2023 року", — сказано в заяві.

Крім того, у документі нагадали, що навчальний рік може тривати як понад 175 днів, так і менше. Його тривалість враховує також шкільні екскурсії і навчальну практику, а ще додаткові консультації для усунення прогалин у навчальному процесі.

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Раніше Фокус писав, що Шкарлет розповів, як працюватимуть українські школи в умовах війни з РФ. За словами голови Міносвіти, створено чотири моделі навчання. В їх основу покладено місцезнаходження учнів.

Ще нагадаємо, що соціологи підрахували, скільки студентів прийде в аудиторій університетів. Понад 70% опитаних абітурієнтів вступають і планують навчатися в Україні й лише кожен десятий опитаний отримуватиме вищу освіту в закордонних навчальних закладах.