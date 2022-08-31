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Україна

Перенесуть на лютий: у київських школярів можуть забрати осінні канікули

Урок, клас, школа, діти, фото
Фото: Getty Images

У місцевому департаменті освіти планують, що осінні канікули будуть з 31 жовтня до 6 листопада, зимові — з 24 грудня до 8 січня, весняні — з 27 березня до 2 квітня. Але все може змінитись.

У Департаменті освіти та науки Київської міської державної адміністрації (КМДА) попередили, що осінні канікули у школах у 2022 році можуть перенести. Так, школярів можуть додатково відправити додому в лютому 2023 року. Про це йдеться в нових рекомендаціях відомства зі структури 2022-2023 навчального року в Києві, пише Департамент освіти та науки у Facebook.

У заяві сказано, що перенесення канікул вважається можливим через низку факторів, враховуючи ситуацію з безпекою, а також епідеміологічний стан.

"З огляду на безпеку в Україні та столиці, епідеміологічний стан та інші фактори, які можуть впливати на організацію освітнього процесу, вважаємо за можливе <…> перенесення осінніх канікул на лютий 2023 року", — сказано в заяві.

Крім того, у документі нагадали, що навчальний рік може тривати як понад 175 днів, так і менше. Його тривалість враховує також шкільні екскурсії і навчальну практику, а ще додаткові консультації для усунення прогалин у навчальному процесі.

Рекомендації Департаменту науки та освіти
Рекомендації Департаменту науки та освіти
Рекомендації Департаменту науки та освіти
Рекомендації Департаменту науки та освіти
Рекомендації Департаменту науки та освіти
Рекомендації Департаменту науки та освіти

Раніше Фокус писав, що Шкарлет розповів, як працюватимуть українські школи в умовах війни з РФ. За словами голови Міносвіти, створено чотири моделі навчання. В їх основу покладено місцезнаходження учнів.

Ще нагадаємо, що соціологи підрахували, скільки студентів прийде в аудиторій університетів. Понад 70% опитаних абітурієнтів вступають і планують навчатися в Україні й лише кожен десятий опитаний отримуватиме вищу освіту в закордонних навчальних закладах.