"Пишут нам с пляжей Европы": клуб в Киеве угодил в новый скандал после вечеринки во время войны

В ресторане заявили, что не поддадутся на сообщения ненависти "от людей, которые пишут нам с пляжей Европы". И добавили, что с помощью шумных вечеринок якобы собирают деньги на помощь ВСУ.

Киевский ресторан Hangover попал в скандал из-за громкой вечеринки с музыкой и танцами, которую провели прямо на Крещатике. А после волны критики в соцсетях и появления флешмоба от военных администрация заявила, что помогает ВСУ, а недовольные якобы пишут им "с пляжей Европы". Об этом они написали у себя в Instagram.

Из-за чего начался скандал?

Так, все началось после публикации видео, в котором местный житель жалуется на деятельность ресторана во время войны.

[ + – ] Скандал с рестораном Hangover

Что ответили в Hangover

Спустя время администрация ресторана отреагировала на возмущение пользователей. На странице заведения в Instagram еще 29 августа был опубликован пост, в котором администрация объяснила, зачем устроила шумную вечеринку.

"Сначала мы открылись этим летом со строгой политикой "без танцев" и только в августе решили вернуться к нашей концепции "Hangover", — сказано в сообщении.

По словам администраторов, их коллеги, которые служат в ВСУ, не один раз просили о помощи. Однако ресурсов у заведения было не так много, поэтому они решили вернуться к вечеринкам с танцами, чтобы устраивать благотворительные концерты. Кроме того, они уверены, что люди, которые находятся в безопасности, должны продолжать жить.

"Бегайте, посещайте тренажерный зал, отправляйтесь на рыбалку, рисуйте или просто проводите время с семьей и гуляйте с друзьями. Жизнь коротка и лучше прожить каждый новый день полноценно", — написали администраторы.

[ + – ] Заявление администрации Hangover

Скандал с вечеринкой в Киеве: новое заявление компании

Первый ответ не удовлетворил пользователей. Поэтому 1 сентября в Instagram администраторы ресторана опубликовали сообщение, в котором более подробно объяснили свою точку зрения. По их словам, они консультировались со своими знакомыми военнослужащими ВСУ, спрашивали, как бы те отнеслись к подобным вечеринкам в тылу. Также они обратились к пользователям, которые не поверили их словам. Администраторы заявили, что те якобы пишут "с пляжей Европы".

"Мы не поддадимся сообщениям ненависти от людей, которые пишут нам с пляжей Европы, пока мы пытаемся помочь стране, которую любим", — заявили в клубе.

Также там заявили, что будут продолжать делать то, что у них "лучше всего получается".

[ + – ] Заявление администрации Hangover

Реакция в ВСУ

Также не заставила себя ждать реакция украинских военных. Стартовал целый тренд с видео, на которых военнослужащие ВСУ демонстрируют свою реакцию на шумные вечеринки в Hangover.

Отметим, что в столице с 1 сентября заведения общественного питания смогут работать не позже, чем до 22:00. Как написали в газете "Вечерний Киев", случай с рестораном Hangover стал одной из причин принятия такого решения.

Также Фокус писал, что рестораны McDonald's массово готовятся к открытию в Киеве. По данным инсайдеров, ресторан McDonald's на Броварском проспекте 27 (метро "Дарница") готовится к открытию — внутри и снаружи персонал наводит лад, а официальное открытие заведения ожидается в течение следующих недель.