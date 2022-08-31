В Киеве запретили работу заведений общепита после 22:00

Решение Сил обороны Киева связано с тем, что уже в 23:00 в столице начинает действовать комендантский час и горожанам необходимо строго его соблюдать.

В Киеве заведения общественного питания смогут работать не позже, чем до 22:00. Соответствующее решение Совета обороны Киева начнет действовать уже с завтрашнего дня, 1 сентября. Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства.

"С завтрашнего дня, с 1 сентября, заведения общепита должны закрываться не позднее 22:00", — сказал местный чиновник.

Необходимость введения такой меры Поворозник объяснил тем, что комендантский час в столице начинает действовать в 23:00 и его необходимо неукоснительно соблюдать, чтобы не возникало конфликтов с правоохранителями, силами обороны и ради избежания опасных ситуаций.

"Город живет в условиях военного положения и расслабляться рано", – добавил чиновник КГГА.

Киевские власти напомнили, что комендантский час в городе действует с 23:00 до 05:00 — в это время запрещается находиться на улице и других общественных местах, перемещаться на транспорте без пропуска или пешком. Помимо этого в комендантский час следует соблюдать режим светомаскировки, а выходить можно исключительно во время воздушной тревоги, чтобы дойти до ближайшего укрытия. При пребывании на улице в комендантский час гражданам необходимо иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Напомним, недавно мэр Киева Виталий Кличко отказался отменять меры по остановке общественного транспорта в столице во время воздушной тревоги. По словам главы города, эта норма будет пересмотрена только после стабилизации ситуации, связанной с полномасштабной войной в Украине.

Ранее столичные власти призвали горожан придерживаться масочного режима из-за возросшего количества заболевших COVID-19 в Киеве.