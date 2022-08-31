У Києві заборонили роботу кафе і ресторанів після 22:00

Рішення Сил оборони Києва пов'язане з тим, що вже о 23:00 у столиці починає діяти комендантська година і містянам необхідно суворо її дотримуватись.

У Києві заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00. Відповідне рішення Ради оборони Києва почне діяти вже із завтрашнього дня, 1 вересня. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації (КМДА) Микола Поворозник, повідомляє пресслужба відомства.

"Із завтрашнього дня, з 1 вересня, заклади громадського харчування мають закриватися не пізніше 22:00", — сказав місцевий чиновник.

Необхідність введення такого заходу Поворозник пояснив тим, що комендантська година в столиці починає діяти о 23:00 і її необхідно неухильно дотримуватись, щоб не виникало конфліктів із правоохоронцями, силами оборони та задля уникнення небезпечних ситуацій.

"Місто живе в умовах воєнного стану і розслаблятиметься рано", — додав чиновник КМДА.

Київська влада нагадала, що комендантська година у місті діє з 23:00 до 05:00 — у цей час забороняється перебувати на вулиці та інших громадських місцях, пересуватися на транспорті без перепустки або пішки. Крім цього в комендантську годину слід дотримуватися режиму світломаскування, а виходити можна виключно під час повітряної тривоги, щоб дійти до найближчого укриття. Під час перебування на вулиці у комендантську годину громадянам необхідно мати з собою документи, що засвідчують особу.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко відмовився скасовувати заходи щодо зупинки громадського транспорту у столиці під час повітряної тривоги. За словами голови міста, цю норму буде переглянуто лише після стабілізації ситуації, пов'язаної з повномасштабною війною в Україні.

Раніше столична влада закликала містян дотримуватися маскового режиму через збільшену кількість хворих на COVID-19 у Києві.