"Пишуть нам із пляжів Європи": клуб у Києві влучив у новий скандал після вечірки під час війни

У ресторані заявили, що не піддадуться на повідомлення ненависті "від людей, які пишуть нам із пляжів Європи". І додали, що за допомогою гучних вечірок нібито збирають гроші на допомогу ЗСУ.

Київський ресторан Hangover потрапив у скандал через гучну вечірку з музикою та танцями, яку провели прямо на Хрещатику. А після хвилі критики в соцмережах та появи флешмобу від військових адміністрація заявила, що допомагає ЗСУ, а незадоволені нібито пишуть їм "з пляжів Європи". Про це вони написали у себе в Instagram.

Через що розпочався скандал?

Так, усе почалося після публікації відео, де місцевий житель скаржиться на діяльність ресторану під час війни.

[ + – ] Скандал із рестораном Hangover

Що відповіли у Hangover

Через деякий час адміністрація ресторану відреагувала на обурення користувачів. На сторінці закладу в Instagram ще 29 серпня було опубліковано пост, в якому адміністрація пояснила, навіщо влаштувала гучну вечірку.

"Спочатку ми відкрилися цього літа із суворою політикою "без танців" і лише у серпні вирішили повернутися до нашої концепції "Hangover", — сказано в повідомленні.

За словами адміністраторів, їхні колеги, які служать у ЗСУ, неодноразово просили про допомогу. Проте ресурсів у закладу було не так багато, тож вони вирішили повернутися до вечірок із танцями, щоб влаштовувати благодійні концерти. Крім того, вони впевнені, що люди, які перебувають у безпеці, мають продовжувати жити.

"Бігайте, відвідуйте тренажерний зал, вирушайте на рибалку, малюйте або просто проводьте час із сім'єю і гуляйте з друзями. Життя коротке і краще прожити кожен новий день повноцінно", — написали адміністратори.

[ + – ] Заява адміністрації Hangover

Скандал із вечіркою у Києві: нова заява компанії

Перша відповідь не задовольнила користувачів. Тому 1 вересня в Instagram адміністратори ресторану опублікували повідомлення, в якому детальніше пояснили свою точку зору. За їхніми словами, вони консультувалися зі своїми знайомими військовослужбовцями ЗСУ, питали, як би ті поставилися до подібних вечірок у тилу. Також вони звернулися до користувачів, які не повірили їхнім словам. Адміністратори заявили, що ті нібито пишуть із пляжів Європи.

"Ми не піддамося повідомленням ненависті від людей, які пишуть нам із пляжів Європи, поки ми намагаємося допомогти країні, яку любимо", — заявили в клубі.

Також там заявили, що продовжуватимуть робити те, що у них "найкраще виходить".

[ + – ] Заява адміністрації Hangover

Реакція у ЗСУ

Також не забарилася реакція українських військових. Стартував цілий тренд із відео, на яких військовослужбовці ЗСУ демонструють свою реакцію на гучні вечірки у Hangover.

Зазначимо, що у столиці з 1 вересня заклади громадського харчування зможуть працювати не пізніше ніж до 22:00. Як написали в газеті "Вечірній Київ", випадок із рестораном Hangover став однією з причин ухвалення такого рішення.

Також Фокус писав, що ресторани McDonald's масово готуються до відкриття у Києві. За даними інсайдерів, ресторан McDonald's на Броварському проспекті 27 (метро "Дарниця") готується до відкриття — всередині та зовні персонал наводить лад, а офіційне відкриття закладу очікується протягом наступних тижнів.