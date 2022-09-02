В Одессе из-за воздушной тревоги прервали концерт ко Дню города (фото, видео)

Перед одесситами и гостями города должна была выступить Злата Огневич и торжественно закрыть концерт, но прозвучали сирены воздушной тревоги.

В пятницу, 2 сентбря, в Одессе вынужденны были прервать праздничный концерт, посвященный Дню города. Видео этого момента опубликовали в соцсетях.

В разгар праздничных мероприятий жителей и гостей Одессы со сцены предупредили о ракетной тревоге.

"Серьезное объявление: ракетная тревога. Просим все пройти в укрытия, адреса которых мы уже неоднократно называли", — сообщили зрителям концерта.

[ + – ] Концерт ко Дню Одессы Фото: Одесса Online

Людей попросили проследовать в укрытие на Дерибасовской и в бомбоубежища, расположенные в ТРЦ "Афина" и "Европпа".

Сразу после предупреждения толпа начала оперативно покидать пространство перед сценой.

Как проходил День Одессы в 2022 году

С самого утра на Думской площади торжественно подняли флаг Одессы.

Кроме того, на Думской площади состоялось торжественное спецпогашение новой марки "Одесса". На ней изображен Дюк, которого закрыли мешками с песком. Марку вручили почетным гражданам Одессы.

[ + – ] Погашение марки в Одессе Фото: Одесса Online

Также в День города на памятном знаке городам-побратимам на Думской площади торжественно открыли новые таблички. Они указывают на Майами, Майами Бич и Венецию.

[ + – ] В Одессе открыли новые указатели Фото: Одесса Online

В завершении на Дерибасовской для жителей и гостей города начался праздничный концерт. На сцене выступил оркестр Военно-Морских сил Украины. Завершить концерт должна была Злата Огневич, но праздничное мероприятие прервали по тревоге.

Напомним, 24 августа, на День Независимости Украины, в стране прозвучало рекордное количество воздушных тревог. Так, сирены за прошлые сутки пришлось включать 189 раз по всей стране.

Фокус также писал о том, что в Украине изменят систему оповещения об угрозах. Уже на следующей неделе абоненты Киевстар, Vodafone и lifecell в некоторых областях Украины смогут получать на свои смартфоны новые оповещения об угрозах и опасностях.