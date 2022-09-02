В Одесі через повітряну тривогу перервали концерт до Дня міста (фото, відео)
Перед одеситами та гостями міста мала виступити Злата Огневич та урочисто закрити концерт, але пролунали сирени повітряної тривоги.
У п'ятницю, 2 вересня, в Одесі змушені були перервати святковий концерт, присвячений Дню міста. Відео цього моменту опублікували в соцмережах.
У розпал святкових заходів мешканців та гостей Одеси зі сцени попередили про ракетну тривогу.
"Серйозне оголошення: ракетна тривога. Просимо всіх пройти в укриття, адреси яких ми вже неодноразово називали", — повідомили глядачам концерту.
Людей попросили пройти в укриття на Дерибасівській та в бомбосховища, розташовані в ТРЦ "Афіна" та "Європа".
Відразу після попередження натовп почав оперативно залишати простір перед сценою.
Як проходив День Одеси у 2022 році
Із самого ранку на Думській площі урочисто підняли прапор Одеси.
Крім того, на Думській площі відбулося урочисте спецпогашення нової марки "Одеса". На ній зображений Дюк, якого закрили мішками з піском. Марку вручили почесним громадянам Одеси.
Також у День міста на пам'ятному знаку містам-побратимам на Думській площі урочисто відкрили нові таблички. Вони вказують на Маямі, Маямі Біч та Венецію.
На завершення на Дерибасівській для мешканців та гостей міста розпочався святковий концерт. На сцені виступив оркестр Військово-Морських сил України. Завершити концерт мала Злата Огневич, але святковий захід перервали по тривозі.
Нагадаємо, 24 серпня, на День Незалежності України, у країні прозвучала рекордна кількість повітряних тривог. Так, сирени минулої доби довелося включати 189 разів по всій країні.
Фокус також писав про те, що в Україні змінять систему оповіщення про погрози. Вже наступного тижня абоненти Київстар, Vodafone та lifecell у деяких областях України зможуть отримувати на свої смартфони нові сповіщення про загрози та небезпеки.