В Одесі через повітряну тривогу перервали концерт до Дня міста (фото, відео)

Перед одеситами та гостями міста мала виступити Злата Огневич та урочисто закрити концерт, але пролунали сирени повітряної тривоги.

У п'ятницю, 2 вересня, в Одесі змушені були перервати святковий концерт, присвячений Дню міста. Відео цього моменту опублікували в соцмережах.

У розпал святкових заходів мешканців та гостей Одеси зі сцени попередили про ракетну тривогу.

"Серйозне оголошення: ракетна тривога. Просимо всіх пройти в укриття, адреси яких ми вже неодноразово називали", — повідомили глядачам концерту.

[ + – ] Концерт до Дня Одеси Фото: Одесса Online

Людей попросили пройти в укриття на Дерибасівській та в бомбосховища, розташовані в ТРЦ "Афіна" та "Європа".

Відразу після попередження натовп почав оперативно залишати простір перед сценою.

Як проходив День Одеси у 2022 році

Із самого ранку на Думській площі урочисто підняли прапор Одеси.

Крім того, на Думській площі відбулося урочисте спецпогашення нової марки "Одеса". На ній зображений Дюк, якого закрили мішками з піском. Марку вручили почесним громадянам Одеси.

[ + – ] Погашення марки в Одесі Фото: Одесса Online

Також у День міста на пам'ятному знаку містам-побратимам на Думській площі урочисто відкрили нові таблички. Вони вказують на Маямі, Маямі Біч та Венецію.

[ + – ] В Одесі відкрили нові вказівники Фото: Одесса Online

На завершення на Дерибасівській для мешканців та гостей міста розпочався святковий концерт. На сцені виступив оркестр Військово-Морських сил України. Завершити концерт мала Злата Огневич, але святковий захід перервали по тривозі.

Нагадаємо, 24 серпня, на День Незалежності України, у країні прозвучала рекордна кількість повітряних тривог. Так, сирени минулої доби довелося включати 189 разів по всій країні.

Фокус також писав про те, що в Україні змінять систему оповіщення про погрози. Вже наступного тижня абоненти Київстар, Vodafone та lifecell у деяких областях України зможуть отримувати на свої смартфони нові сповіщення про загрози та небезпеки.