Под Киевом трое человек из одной семьи скончались из-за отравления грибами (фото)

Смертельный ужин, который был собран в местной лесополосе, попробовали брат и сестры: 18-летняя Екатерина, 9-летняя Лиза и 4-летний Матвей.

Трое человек из одной семьи в Киевской области скончались из-за отравления грибами. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции региона.

1 сентября правоохранители опубликовали пресс-релиз, в котором анонсировали расследование гибели 9-летней девочки и ее сестры. Как сообщают в пресс-службе, к силовикам обратились медработники из населенного пункта Сквира, которые сообщили о смерти 18-летней девушки в результате отравления.

"Девушка вместе со своим женихом накануне собирали в местной лесной полосе грибы, которые в тот же день приготовили и съели. Погибшая угощала также свою 9-летнюю сестру. 31 августа совершеннолетняя погибла", — сообщили в Национальной полиции.

Руководитель НП Киевской области Андрей Небытов сообщил, что медицинские работники долго боролись за жизнь 18-летней девушки и ее несовершеннолетней сестры, но медикам не удалось их спасти после отравления грибами.

По факту гибели было начато расследование сразу по двум статьям Уголовного кодекса:

ч.1 и ч.2 ст. 115 — "Умышленное убийство";

ст. 166 — "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".

[ + – ] Под Киевом три человека из одной семьи скончались из-за отравления грибами [ + – ] Под Киевом три человека из одной семьи скончались из-за отравления грибами

В пятницу вечером, 2 сентября, пресс-служба Нацполиции Киевской области сообщила о смерти 4-летнего мальчика, сестры которого ранее скончались в результате отравления грибами.

"Только вчера мы сообщали о смерти двух сестер из Сквиры Екатерины и Лизы, которые были госпитализированы в больницу с острым отравлением. В ночь же на 2 сентября умер и их малолетний брат Матвей, который тоже в тот трагический вечер пробовал отравленный ужин", — цитирует пресс-служба руководителя областной Нацполиции Андрея Небытова.

[ + – ] Под Киевом три человека из одной семьи скончались из-за отравления грибами [ + – ] Под Киевом три человека из одной семьи скончались из-за отравления грибами

Напомним, 24 августа ВС РФ осуществили ракетный удар по железнодорожной станции Чаплино, в результате чего погибли как минимум 25 человек, среди которых были несовершеннолетние дети.

Также сообщалось, что ВС РФ в результате обстрела в Запорожской области убили мать и ее двух несовершеннолетних детей.